الإمارات العالمية للألمنيوم و غينيا تتفقان على إنشاء مصفاة ألومينا

وقعت شركة “غينيا ألومينا كوربوريشن” (Guinea Alumina Corporation)، إحدى وحدات شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”، اتفاقية مبدئية مع الحكومة الغينية لبناء مصفاة للألومينا.

من المتوقع أن تبلغ طاقة المنشأة مليون طن سنوياً، وستُبنى في منطقة بوكي، حيث تستخرج الشركة بالفعل البوكسيت هناك، وفقاً لبيان نشر على موقع “غيني نيوز”.

طالب المجلس العسكري الحاكم في غينيا ببناء مشروعات بارزة لتكرير الألومينا من المصدرين الرئيسيين للبوكسيت، وهو الخام الذي يُشتق منه الألمنيوم.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز معالجة المعادن في الموقع، وإتاحة فرص عمل جديدة مع رفع عائدات التعدين. وبحسب البيان، فإن الحكومة ستمتلك حصة قدرها 15% في شركة “غينيا ألومينا كوربوريشن”.