الإمارات الأولى عربياً بالشفافية ومكافحة الفساد.. والسعودية بالمركز الرابع

لت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة والعشرين بين الدول الأكثر شفافية ومكافحة الفساد عالمياً، وفقاً للمؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2018، فيما تصدرت الإمارات القائمة عربياً.

ووفقاً للمؤشر، فإن الإمارات جاءت في المركز الـ 26، بعد أن تقدمت خمسة مراكز إذ حصلت على 70 نقطة، وحلت قطر ثانياً بعد أن احتلت المركز الـ36 عالمياً بنحو 62 نقطة.

وجاءت عُمان، والسعودية، والمغرب، والكويت، والبحرين،على الترتيب في المراكز 52، و58، و73، و78، و99 عالمياً.

ووارتفع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم حيث احتلت المركز 105 من بين 180 دولة عالمية شملها المؤشر في 2018، وكانت مصر تحتل المرتبة 117 في عام 2017.

وجاءت بعض الدول العربية متقدمة في مؤشر الأكثر فساداً، مع أعمال العنف التي تجري بها، مثل جنوب السودان وسوريا التي حلت في المركز 178، واليمن في المركز 176، وليبيا في المركز 170، والعراق في المركز 168.

عالمياً

وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 180 دولة في قائمة المؤشر، بينما تساوت فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا في المركز الثالث.

وجاءت النرويج في المركز 7، وهولندا في المركز 8، واليابان في المركز 18، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز 22.

ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقاً لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 180 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فساداً المركز الأخير، والأقل فساداً المركز الأول.

وتعد هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من برلين مقراً لها، دليلاً سنوياً لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية، والشرطة، والنظام القضائي، والخدمات العامة في جميع البلدان.

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