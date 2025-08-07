“الآن” تجمع 48 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة Peak XV Partners

أعلنت شركة “الآن” – المنصة الرائدة في إدارة النفقات المؤسسية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط – عن جمع 48 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A، بقيادة Peak XV Partners (المعروفة سابقًا باسم Sequoia Capital India & SEA)، وبمشاركة عدد من كبرى الجهات الاستثمارية العالمية والإقليمية.

وشهدت الجولة مشاركة كل من: 885 Capital، Y Combinator، 468 Capital، وPioneer Fund، إلى جانب عدد من مؤسسي الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة مثل Tabby وCareem، فضلًا عن مستثمرين بارزين من بينهم خالد العامري.

تأسست “الآن” على يد الاستشاريَين السابقَين في McKinsey: بارثي دورايسامي وكارون كوريين، لتقديم حلول تقنية متقدمة تلبي التحديات الفريدة التي تواجه فرق المالية في الشرق الأوسط، وذلك من خلال منصة تدمج بين أدوات تتبع النفقات الفورية، والتحليلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل السلس مع الأنظمة المصرفية المحلية.

وصرّحت الشركة أن هذا الاستثمار سيُسهم في توسيع عمليات “الآن” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز عروضها المنتجاتية وترسيخ مكانتها كمزود رائد في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) في المنطقة.