افتتاح معرض آراب هيلث 2019 في دبي

افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية في دولة الإمارات، صباح اليوم الاثنين رسمياً معرض ومؤتمر آراب هيلث 2019.

ومن المنتظر أن يحتشد أكثر من 84,500 متخصّص ومهني في مجال الرعاية الصحية من 160 دولة و4,150 شركة عارضة من 66 دولة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقام المعرض في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019 للمشاركة في الدورة الرابعة والأربعين من معرض ومؤتمر آراب هيلث؛ وهو أضخم حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

وقال روس ويليامز، مدير معرض آراب هيلث: “في ظل التوقعات التي تشير إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج سيصل إلى 104.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 وأن تؤدي زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى تعزيز نمو مجال الرعاية الصحية على المدى الطويل، وفي معرض هذا العام، سيشارك أكثر من 36 مستشفى وعيادة ومرفق رعاية صحية آخر من القطاعين العام والخاص لإلقاء الضوء على خبراتهم وتقديم أحدث عروضهم”.

وتعبّر هيئات القطاع العام عن دعمها لآراب هيلث، ومن بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية.

يُذكر أن معرض آراب هيلث 2019، الذي تنظّمه إنفورما إكزيبيشنز – هيلث كير، سيستقبل أيضاً 4,500 موفد من شتى أنحاء المنطقة للاستفادة من 11 مؤتمراً متخصصاً في المجال ومعتمداً للتعليم الطبي المستمر تحت مظلة مؤتمر آراب هيلث.

وتشمل تلك التخصصات: “الصحة العامة، وجراحة العظام، والتخدير، وطب الطوارئ، وطب النساء والتوليد، على سبيل المثال لا الحصر”.

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