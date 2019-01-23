استقرار الأسهم الصينية

استقرت الأسهم الصينية، بدعم من إعلان الصين زيادة الإنفاق المالي هذا العام لتعزيز الاقتصاد المتباطئ وحالة الترقب مع اقتراب موعد الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين الأسبوع المقبل.

واستقر مؤشر “شنغهاي” المركب عند 2581 نقطة، فيما صعد مؤشر “تشنتن” المركب 0.13% إلى 1316 نقطة عند الإغلاق.

وارتفع اليوان مقابل الدولار الأمريكي 0.32% إلى 6.78، في تمام الساعة 12:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وقال مسؤولون بوزارة المالية الصينية إن بكين ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم اقتصاد البلاد وستركز على إجراء تخفيضات أخرى في الضرائب والرسوم للشركات الصغيرة، فيما أضاف “لي دا وي”، المسؤول بوزارة المالية، أن بلاده حققت هدفها للإيرادات المالية في 2018 على الرغم من التخفيضات الضريبية الكبيرة العام الماضي.



تعليقات

comments