استثمار سعودي ضخم في الذكاء الاصطناعي: صندوق الاستثمار العام يضخ 3 مليارات دولار في xAI قبل استحواذ SpaceX

استثمرت شركة Humain، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 3 مليارات دولار في شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، وذلك قبل استحواذ شركة SpaceX على الشركة الناشئة.

كجزء من الجولة التمويلية من الفئة E لشركة xAI، استحوذت Humain على حصة أقلية كبيرة في الشركة، والتي تم تحويلها لاحقًا إلى أسهم في SpaceX، وفقًا للبيان الصحفي الصادر.

يعكس هذا الاستثمار توجه صندوق الاستثمارات العامة الأوسع لوضع المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية التنويع الخاصة برؤية 2030.

من خلال Humain، يسعى الصندوق إلى دمج توظيف رأس المال مع بناء البنية التحتية، والشراكات مع الشركات التكنولوجية الرائدة، وتطوير القدرات المحلية لتقليل الاعتماد على عائدات النفط والتوسع في الصناعات المتقدمة.

يوفر الالتزام المالي البالغ 3 مليارات دولار فرصة لتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل، مع تعزيز دور الشركة كمستثمر استراتيجي وموسع في التقنيات التحويلية.

قال الرئيس التنفيذي طارق أمين: “يعكس هذا الاستثمار قناعة Humain بالذكاء الاصطناعي التحويلي وقدرتنا على توظيف رأس المال بشكل مؤثر في الفرص الاستثنائية حيث تتلاقى الرؤية طويلة الأمد والتميز التقني والتنفيذ الفعّال. مسار xAI، الذي تعزز باستحواذ SpaceX، يمثل نوع المنصة ذات التأثير العالي التي نسعى لدعمها برأسمال كبير”.

ويعتمد هذا الاتفاق على التعاون واسع النطاق الذي أعلن عنه في نوفمبر خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، حيث التزمت Humain وxAI بتطوير أكثر من 500 ميغاوات من بنية تحتية لمراكز البيانات والحوسبة المتقدمة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب نشر نماذج “Grok” الخاصة بـ xAI في المملكة.

وفي منشور على حسابه في X، قال أمين: “أفخر بالإعلان عن استثمار Humain 3 مليارات دولار في الجولة التمويلية من الفئة E لشركة xAI، قبل استحواذها التاريخي من قبل SpaceX. ومن خلال هذه الصفقة، أصبحت Humain مساهمًا أقلويًا كبيرًا في xAI”.

وأضاف: “يعزز هذا الاستثمار شراكتنا السابقة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقوة 500 ميغاوات مع xAI في المملكة، مما يرسخ دور Humain كشريك تطوير استراتيجي ومستثمر عالمي موسع في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة”.

وأشار إلى أن مسار xAI، الذي تعزز باستحواذ SpaceX، يمثل المنصات عالية التأثير التي تهدف Humain لدعمها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.

وفي وقت سابق من فبراير، أكملت SpaceX استحواذها على xAI، بما يعكس استراتيجية إيلون ماسك لدمج الذكاء الاصطناعي مع استكشاف الفضاء.

ويهدف الكيان المدمج، الذي تقدر قيمته بـ1.25 تريليون دولار، إلى بناء نظام ابتكار متكامل رأسيًا يغطي الذكاء الاصطناعي، وتقنيات إطلاق الفضاء، وإنترنت الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى منصات التواصل المباشر مع الأجهزة والمعلومات في الوقت الفعلي، وفقًا لتقرير بلومبرغ.

تأسست Humain في أغسطس لتجميع مبادرات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي تحت كيان واحد. ومنذ البداية، امتدت رؤيتها لتشمل الأسواق العالمية، من البنية التحتية إلى التطبيقات.

تمثل الشركة مبادرة استراتيجية من صندوق الاستثمارات العامة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمعرفية.