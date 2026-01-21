بروموف تستثمر أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في البنية التحتية الاقتصادية والسياحية في الريفيرا السويسرية

برنارد شميد، المدير في بروموف -الترويج الاقتصادي لريفيرا لافو- ، هو شخصية محورية في تطوير الاقتصاد في كانتون فود السويسري. شغل برنارد أيضاً رئاسة مجالس إدارة ولديه مسيرة متميزة في القطاع المصرفي الخاص، بما في ذلك بنك نوتنشتاين وكريدي سويس. يقيم في مونترو، ويحمل شهادة EMBA من HEG-FR، ويعتبر خبيراً في إدارة الثروات.

تقع الريفيرا السويسرية على ضفاف بحيرة ليمان، وتضم مدينتي مونترو وفيفي، وهي منطقة تجمع بين مناظر طبيعية خلابة وسواحل بحرية رائعة، وحقول كروم مشهورة عالميًا مثل كروم لافو المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. المنطقة معروفة بجودة الحياة الفائقة، والمناخ المعتدل، والنشاط الثقافي المزدهر، بما في ذلك مهرجان مونترو للموسيقى والجولات الفنية والثقافية حول فيفي. كما توفر البنية التحتية الحديثة والربط الجيد بالمدن الكبرى الأوروبية بيئة مثالية للشركات والمستثمرين والمواهب الدولية، مما يجعلها وجهة اقتصادية وسياحية متميزة على حد سواء.

هل يمكن أن تشرح بإيجاز مهمة بروموف وكيف تعمل كجهة ترويج اقتصادي للريفيرا السويسرية؟ وما هي الخدمات الأساسية والأدوار التي تقدمها للشركات المحلية والدولية؟

بروموف هي الوكالة الرسمية لتنمية الاقتصاد في الريفيرا السويسرية، منطقة بحيرة ليمان التي تتركز حول مونترو وفيفي، وهما مدينتان معروفتان دولياً بجودة الحياة، وتأثيرهما الثقافي، وانفتاحهما الاقتصادي.

مهمتنا هي تعزيز الاقتصاد الإقليمي من خلال دعم ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمارات، ومرافقة الشركات — السويسرية والدولية — خلال مراحل تأسيسها ونموها. نحن نعمل كنقطة دخول موحدة للمستثمرين، مقدمين التوجيه الاستراتيجي، وتنسيق المشاريع، وإتاحة الوصول إلى أدوات الدعم العامة، وربطهم مباشرة بالسلطات المحلية، وأصحاب الأراضي، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الخاصين. بالإضافة إلى الدعم التشغيلي، يلعب بروموف دوراً استراتيجياً في ضمان أن يظل التطوير الاقتصادي متناسقاً ومستداماً ومتوافقاً مع الرؤية الطويلة المدى للمنطقة.

استراتيجية بروموف الاقتصادية الإقليمية تركز على الجودة في التنمية. كيف تشكل هذه الاستراتيجية عملكم في جذب الاستثمارات والمواهب الجديدة للمنطقة؟

لقد اتخذت الريفيرا السويسرية خياراً استراتيجياً واضحاً: الجودة قبل الكمية. ومع محدودية الأراضي وبيئة المعيشة الجذابة للغاية، هدفنا ليس التوسع بأي ثمن، بل جذب المشاريع التي تولد قيمة طويلة الأمد.

هذا النهج يوجهنا نحو المستثمرين والمواهب الذين يقدرون الاستقرار، والحوكمة، والسمعة، والاستمرارية. ويُفضل بشكل طبيعي الأنشطة التي تخلق فرص عمل ماهرة، وتعزز مكانة المنطقة الدولية، وتندمج بشكل مستدام ضمن النظام البيئي المحلي. بالنسبة للعديد من المستثمرين الدوليين، فإن وضوح الرؤية هذا يعد عاملاً حاسماً.

وجهة مونترو-ريفيرا تخطو خطوة جديدة في إعادة تأهيل بنيتها التحتية السياحية الاستراتيجية ضمن مشروع “روشيه-دو-ناي 2030”

تقدم في أعمال مركز المعارض

ما هي القطاعات الرئيسية التي يركز عليها بروموف اليوم في الريفيرا السويسرية، ولماذا تقدم هذه القطاعات إمكانات قوية وطويلة الأمد للمستثمرين الدوليين على وجه الخصوص؟

يتمحور الملف الاقتصادي للريفيرا السويسرية حول الأنشطة ذات القيمة العالية والمعتمدة على السمعة، بدلاً من الصناعة الجماعية.

أول ركيزة رئيسية هي قدرة المنطقة المثبتة على استضافة المقرات الرئيسية متعددة الجنسيات ومراكز اتخاذ القرار الاستراتيجية، كما يتضح بوضوح من المقر العالمي لشركة نستله في فيفي. هذا الوجود يعكس نقاط القوة في الاستقرار المؤسسي، والسرية، وجودة الحياة — وهي عوامل حاسمة للوظائف القيادية العالمية.

ثاني الأصول الكبرى هي علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، مع أحد مواقع البحث والتطوير الرائدة عالمياً التي تديرها ميرك فوق فيفي. هذا الحرم الجامعي يرسخ الريفيرا السويسرية بقوة ضمن مشهد الابتكار العالمي في التكنولوجيا الحيوية.

كما تتمتع المنطقة بحضور قوي في الصناعات الإبداعية، مما يسهم بشكل كبير في صورتها الدولية: الفنون البصرية، والتصميم، والإنتاج الثقافي حول فيفي، والموسيقى والفعاليات الحية في مونترو، التي تحظى بالاعتراف العالمي في هذا المجال.

أخيراً، السياحة والضيافة الراقية هي قطاعات أساسية في مونترو، مدعومة بالتعليم الدولي الخاص والمؤسسات الصحية الخاصة المعروفة. تشكل هذه الأنشطة معاً قاعدة اقتصادية متماسكة ومرنة تتوافق مع الطلب العالمي على الخدمات المتميزة.

عملياً، كيف يدعم بروموف الشركات الأجنبية أو رواد الأعمال الراغبين في تأسيس أو توسيع عملياتهم في منطقة الريفيرا السويسرية؟ وما هي المزايا الفريدة التي تقدمونها لهم؟

نقدم دعماً عملياً ومخصصاً، بدءاً من المناقشات الاستراتيجية الأولية وصولاً إلى التنفيذ. ويشمل ذلك المساعدة في اختيار الموقع، والعمليات التنظيمية والإدارية، والوصول إلى أدوات التمويل، وربطهم بأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص.

ما نركز على توصيله باستمرار هو قدرة الريفيرا السويسرية على الجمع بين موثوقية الأعمال وبيئة معيشية استثنائية. يستفيد المستثمرون من أطر مؤسسية واضحة، وقواعد شفافة، ومستوى عالٍ من التنبؤية، أثناء عملهم في بيئة تدعم جذب المواهب، واستقرار القيادة، والالتزام طويل الأمد.

غالباً ما تكون البنية التحتية عاملاً حاسماً للمستثمرين. كيف تستثمر الريفيرا السويسرية في منظومة البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية؟

تشهد الريفيرا السويسرية حالياً دورة استثمارية كبيرة في بنيتها التحتية الاقتصادية والسياحية الأساسية. خلال فترة خمس سنوات، يتم استثمار أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في تطوير البنية التحتية الاقتصادية والسياحية للريفيرا السويسرية، بما في ذلك:

تحويل مركز مونترو للموسيقى والمؤتمرات (2M2C)

تحسين الوصول إلى القمم الجبلية، وخصوصاً “ليه روشير-دو-ناي”

إعادة استثمار كبيرة في قطاعي الفنادق والعيادات الخاصة

إعادة تأهيل المراكز الحضرية مع التركيز على المساحات العامة عالية الجودة وتجربة الزوار

خارج المشاريع الفردية، ما يهم أكثر هو انسجام النهج العام: الربط المروري، والبنية التحتية السياحية، وجودة الحياة الحضرية، والتنمية الاقتصادية مصممة كنظام بيئي واحد. هذه الرؤية المتكاملة طويلة الأمد تعزز القدرة التنافسية والمصداقية للمنطقة على المستوى العالمي.

تجمع الريفيرا السويسرية بين الديناميكية الاقتصادية وجودة الحياة العالية. ما أهمية هذا العرض المعيشي في مناقشاتكم مع المستثمرين؟

غالباً ما يكون عنصراً حاسماً. بخلاف الأمن، والاستقرار السياسي، والجمال الطبيعي، تقدم الريفيرا السويسرية أنظمة تعليمية وصحية متميزة، مع العديد من المدارس الدولية والعيادات الخاصة المعترف بها عالمياً.

ولا يقل أهمية عن ذلك سهولة الوصول. من الموقع المركزي لسويسرا في أوروبا، يمكن الوصول بسهولة إلى العواصم الكبرى، بينما يتمتع السكان بقرب مباشر من الأنشطة الترفيهية الجبلية إلى جانب مناخ بحيرة معتدل، شبه متوسطي. هذا المزيج النادر من الاتصال بالطبيعة والراحة يلقى صدى قوياً لدى رواد الأعمال والعائلات على حد سواء.

لدى سويسرا علاقات تاريخية مع الخليج. كيف يرى بروموف استثمار الروابط الثقافية والاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي لجذب المستثمرين؟

تشارك سويسرا والخليج قيم مهمة: الرؤية طويلة المدى، والسرية، والموثوقية، واحترام المؤسسات. هذه الأسس المشتركة تخلق قاعدة قوية للشراكات القائمة على الثقة.

دور بروموف هو تحويل هذا التقارب إلى تعاون ملموس — من خلال تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية، ودعم المكاتب العائلية ورواد الأعمال الباحثين عن قاعدة أوروبية، وربط أصحاب المصلحة الخليجيين بمنظومات التعليم، والرعاية الصحية، والضيافة، والأعمال في الريفيرا السويسرية. في العديد من التبادلات، هناك تقدير حقيقي لثقافة الحوكمة السويسرية، مما يعزز مصداقيتنا كشريك طويل الأمد.

الكثير من المستثمرين الخليجيين يقدّرون الاستقرار طويل المدى والاستدامة. كيف تتوافق رؤية الريفيرا السويسرية للنمو الاقتصادي المستدام مع ما يبحث عنه هؤلاء المستثمرون؟

تم التعامل مع الاستدامة في الريفيرا السويسرية بطريقة عملية واستراتيجية. إنها مسألة الحفاظ على القيمة، وإدارة المخاطر، وضمان المرونة طويلة الأمد، وليس فرض القيود

من خلال الجمع بين المسؤولية البيئية، والبنية التحتية عالية الجودة، والتماسك الاجتماعي، والأداء الاقتصادي، تتماشى المنطقة بشكل وثيق مع أولويات المستثمرين الخليجيين الباحثين عن التنويع المستقر، وحماية الأصول، والشراكة مع مناطق تتبنى منظوراً طويل الأمد.

عند النظر إلى المستقبل، ما القصة العاطفية عن الريفيرا السويسرية التي تلامس قلبك أكثر وتلهم المستثمرين؟

تحكي الريفيرا السويسرية قصة التوازن والاستمرارية. إنها مكان تتعايش فيه الأعمال العالمية، والتراث الثقافي، وجودة الحياة بشكل طبيعي.

ينجذب العديد من المستثمرين ليس فقط للأسباب المالية، بل لفكرة أن يكون جزء من قصتهم مرتبطاً هنا — مكان تُحترم فيه القرارات، وتزدهر فيه العائلات، ويشعر الإنسان بالاتصال بالتاريخ والفرص المستقبلية. هذا البعد العاطفي، الذي يجمع بين الاستقرار، والأناقة، والهدف، هو ما يحوّل الاهتمام غالباً إلى التزام طويل الأمد