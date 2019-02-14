ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية فى ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الخليجية، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % عند 8626 نقطة ( + 9 نقاط) ، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليار ريال، وأقفل سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 1.65 % عند مستوى 2533 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 291 ملايين درهم.، كما أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.19% عند مستوى 5036 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 283.4 مليون درهم.

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