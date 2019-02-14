  • /

ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية فى ختام التعاملات

share on:

ارتفعت مؤشرات الأسهم الخليجية، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % عند 8626 نقطة ( + 9 نقاط) ، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليار ريال، وأقفل سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 1.65 % عند مستوى 2533 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 291 ملايين درهم.، كما أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.19% عند مستوى 5036 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 283.4 مليون درهم.

تعليقات

comments

share on:
ولاء على

ولاء على

مقالات ذات صله

share
  • /
  • /

ارتفاع “السعودي” وانخفاض “الإماراتي” فى ختام التعاملات

دبي
share
  • /
  • /

سوق دبي المالي يعتمد قراراً جديداً للمستثمرين

تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية

“دبي الوطني ريت” تعلن عن توزيع أرباح مؤقتة

share on: