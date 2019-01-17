ارتفاع المؤشرات الخليجية فى ختام الأسبوع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الخليجية فى ختام تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 8448 نقطة (+ 42 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق في 6 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال، كما أقفل سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.64 % عند مستوى 2516 نقطة، وبتداولات متواضعة بلغت قيمتها الإجمالية 124 مليون درهم، وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بشكل طفيف بنسبة 0.05 % عند مستوى 4985 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 140.4 مليون درهم.

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