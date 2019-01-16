ارتفاع الأسهم الخليجية فى ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الخليجية، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي على ارتفاع بنسبة 0.7 % عند 8406 نقاط (+59 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق في 6 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال، وأقفل سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.4 % عند مستوى 2501 نقطة، وبتداولات متواضعة بلغت قيمتها الإجمالية 112 مليون درهم، كما أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مستقرا قرب مستواه السابق مع ميل طفيف للتراجع عند 4983 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 137 مليون درهم.

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