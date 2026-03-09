ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 25٪ مع مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25٪ يوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، بعدما خفّض بعض كبار المنتجين الإمدادات، في وقتٍ سيطرت فيه مخاوف من اضطرابات مطوّلة في الشحن على الأسواق بسبب توسّع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران.

وتشعر أسواق الطاقة بقلقٍ خاص لأن الأزمة تتكشف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً نحو خُمس إمدادات النفط في العالم.

وقد أدّت الاضطرابات في حركة ناقلات النفط وارتفاع المخاطر الأمنية إلى تباطؤ نشاط الشحن بالفعل، ما يجعل المشترين في آسيا أكثر عرضة للتأثر نظراً لاعتمادهم الكبير على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 24.96 دولاراً أو 27٪ لتصل إلى 117.65 دولاراً للبرميل عند الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، وهو ما يضعها على مسار أكبر قفزة يومية في تاريخها، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 25.72 دولاراً، أو 28.3٪، لتصل إلى 116.62 دولاراً للبرميل.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز في وقت سابق من يوم الاثنين بنسبة 31.4٪ ليصل إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 119.48 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بنسبة تصل إلى 29٪ ليبلغ 119.50 دولاراً للبرميل. وقبل هذه القفزة يوم الاثنين، كان خام برنت قد ارتفع بالفعل بنسبة 27٪ الأسبوع الماضي، بينما صعد خام غرب تكساس بنسبة 35.6٪.

وقد بدأت كل من العراق والكويت خفض إنتاج النفط، إضافةً إلى تخفيضات سابقة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بعدما أدت الحرب إلى تعطّل الشحنات القادمة من الشرق الأوسط. ويتوقع محللون أن تضطر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضاً إلى خفض الإنتاج قريباً مع امتلاء مرافق تخزين النفط.

كما ساهم في ارتفاع الأسعار تعيين مجتبى خامنئي لخلافة والده علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى لإيران، وهو ما يشير إلى بقاء التيار المتشدد ممسكاً بزمام السلطة في طهران بعد أسبوع من اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.