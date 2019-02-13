ارتفاع أرباح”الدار” إلي 2.6 مليار درهم في 2018

أعلنت شركة الدار العقارية عن تحقيقها نتائج قوية خلال العام 2018، حيث سجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 2% إلى 6.3 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالعام 2017، مدعومة بالأصول التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، وبلغ إجمالي الأرباح 2.6 مليار درهم إماراتي في عام 2018.

في حين حقق صافي الإيرادات التشغيلية لإدارة الأصول ارتفاعاً بنسبة 3% إلى 1.6 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها، وسجل صافي الأرباح 1.9 مليار درهم إماراتي في العام 2018، والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم إماراتي، وفي حين عدم حساب تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول، فإن صافي الأرباح الفعلي هو 2.5 مليار درهم إماراتي.

وتعكس هذه النتائج النمو المستمر للأداء القوي في كل من أعمال إدارة الأصول والمشاريع التطويرية، وذلك من خلال الحوكمة والإدارة الناجحة التي تتبعها شركة الدار العقارية، والتي تجسدت في الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة إعمار العقارية، والاستحواذ على أصول عقارية مميزة بقيمة 3.7 مليار درهم، بالإضافة إلى تأسيس شركة الدار للاستثمار، المملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية. وتم ذلك من خلال نقل ملكية الأصول العقارية المميزة لها، لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.

ونجحت الدار بنقل أصول عقارية مميزة بقيمة 20 مليار درهم إماراتي لإطلاق شركة الدار للاستثمار، التي تعد أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، وحصلت شركة الدار للاستثمار على تصنيف Baa1 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية أو مالية في المنطقة.

واستطاعت الدار للاستثمار إصدار صكوك بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعكس قوة الشركة في إصدار رأس المال المقترض على المدى الطويل بشكل فعال ومستقل، إضافة إلى نجاح إعادة تمويل مستحقات الدين المترتبة على الدار.

وفي شهر مايو، أعلنت الدار عن واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في القطاع العقاري في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استحوذت على أصول بقيمة 3.7 مليار درهم إماراتي من شركة التطوير والاستثمار السياحي، وقد ساهمت هذه الأصول في النتائج المالية التي حققتها الدار بقيمة 0.7 مليار درهم إماراتي في الإيرادات و0.2 مليار درهم إماراتي في إجمالي الأرباح في عام 2018.

وحافظ معدل الإشغال في الأصول الاستثمارية على مستويات مميزة عند 90% بنهاية ديسمبر 2018، والذي يفوق معدلات الإشغال في أبوظبي، وبلغ معدل الإشغال في محفظة الفنادق 74% خلال العام 2018، وبنسبة 84% في الربع الأخير للعام 2018.

وتم الاستحواذ على نسبة 40% المتبقية من شركة الخدمات العقارية “خدمة”، مما سيمكن الشركة من الإشراف على أعمال الشركة والخدمات التي تقدمها بشكل مباشر وفعال.

كما تم تعيين أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل مدرسة الريانة بمنطقة الفلاح، ليصل مجموع الطلاب في الأكاديميات الموزعة في أبوظبي والعين إلى 14,000 طالب وطالبة.

المشاريع التطويرية

بلغت مبيعات المشاريع التطويرية 2.6 مليار درهم خلال العام 2018، مدعومة بالأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، والذي حققت خلاله مبيعات المشاريع التطويرية 1.3 مليار درهم إماراتي، وتم بيع 78% من المشاريع التطويرية تحت الإنشاء مع نهاية العام 2018. كما نجحت الدار بإطلاق 1423 وحدة سكنية للبيع في عام 2018، بالإضافة إلى تسليم 1237 وحدة سكنية خلال العام الماضي.

وتعد جزيرة السعديات إحدى الوجهات الجديدة لمشاريع الدار، والتي تضم كلاً من ممشى السعديات وجواهر.

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