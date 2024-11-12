اتفاقيات ومشاريع مليارية في اليوم الثاني من “سيتي سكيب” في الرياض

تواصلت لليوم الثاني فعاليات معرض “سيتي سكيب” العالمي” 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، والذي يستمر حتى الخميس 14 نوفمبر.

وامتداداً للاتفاقيات الإستراتيجية والمشروعات الكبرى التي أطلقت أمس بقيمة تجاوزت 180 مليار ريال، أعلنت وزارة البلديات والإسكان اليوم عن مشاريع متعددة بقيمة تقترب من 4.8 مليارات ريال، لتوفير أكثر من 16 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة خلال عام، كما أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تعاقدها مع شركة “سرك” وعدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات ريال.

ومن جهة أخرى أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن ارتفاع مبيعاتها من الوحدات السكنية المختلفة خلال اليوم الأول من المعرض لتتجاوز ملياري ريال.

كما يواصل برنامج “الإسكان” عبر جناحه في المعرض إبراز التحول الكبير في قطاع الإسكان، ممّا يعزز التنمية المستدامة ويعكس التقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية 2030، ويسلط الضوء على الإنجازات المحققة، وأبرزها رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل الى أكثر من 63%، ويبرز الشراكات الإستراتيجية العالمية والإقليمية التي تمهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري السعودي؛ ممّا يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية في الشوق الاوسط.

وعلى مستوى العروض الحصرية على الحلول التمويلية التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة، أعلن صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع مصرف الراجحي عن تقديم أقل هامش ربح قدره (2.59%) حتى نهاية شهر نوفمبر، وأعلن مصرف الإنماء عن مبادرة لتقديم عرض تمويلي خاص بهامش (2.49%)، لمستفيدي برنامج “سكني” خلال المعرض.

تم الإعلان أمس عن اسم الفائزة بأول أرض سكنية من الأراضي الأربعة المجانية المقدمة من أسس العقارية، وتتواصل عملية السحب يومياً طيلة الأيام الثلاثة القادمة، بالإضافة إلى وحدات سكنية، وجوائز نقدية تم توزيعها من مطورين آخرين.

على صعيد فعاليات وبرامج المعرض تواصلت الجلسات الحوارية، فعبر المنصة الرئيسية “مستقبل الحياة”، أقيمت جلسة وزارية جمعت بين آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية شريف مجدي الشربيني.

وفي جلسة حوارية جمعت بين 3 مناطق سعودية، تحدث كل من: أمين منطقة عسير عبدالله جالي، أمين منطقة الباحة علي السواط، وأمين منطقة جازان يحيى الغزواني، عن إعادة تعريف المشهد الحضري والتخطيط الإستراتيجي للمشروعات الكبرى.

وعلى مسرح DNA التصميم والعمارة، عقدت جلسة دولية بعنوان، المستقبل أنثوي: كيف نبني مدينة للنساء؟ تحدثت فيها إيفا كايل، المديرة السابقة في مدينة فيينا، والمستشارة الدولية في التخطيط الاجتماعي.

كما أقيمت جلسة حوارية حول الحلول التمويلية بعنوان (التمويل الثورة الصناعية الرابعة: فتح القيمة والفائدة وإمكانات الاستثمار من خلال تمويل Web3) بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والمسؤولين الدوليين.

وواصلت منطقة الملاعب والفعاليات الكبرى جذب عشاق الرياضة والألعاب المختلفة، باستضافة نجوم العالم، حيث أقيم لقاء مع اللاعب ديدييه دروغبا، أسطورة كرة القدم في تشيلسي، وأفضل لاعب أفريقي، وسمرا هنتر، مقدمة برامج كرة القدم المعروفة في “لا ليغا تي في”.

كما يستمر المعرض في تحفيز ابتكارات مدينة المستقبل، حيث انتهت مرحلة نصف النهائي في “تحدي الابتكار”، بمشاركة أكثر من 60 شركة ناشئة، ويتواصل التنافس بين المبتكرين العالميين من 12 دولة في روشن هاكثون، بالشراكة مع الكراج.

وفي مسرح التقنيات العقارية “البروبتيك” تم استعراض أحدث الاتجاهات والممارسات المستدامة لتطوير المدن، وتقديم الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة.

يحظى “سيتي سكيب العالمي” 2024 في نسخته الثانية بإقبال كبير على مناطق ومساحات المعرض، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من أشهر العلامات في التطوير العقاري، وأكبر الشركات الاستثمارية الدولية والمحلية، التي تعرض مشاريعها السكنية، وتقدم الفرص للباحثين عن الاستثمار، بحضور أكثر من 100 مستثمر مؤسسي، وتستقطب الأجنحة الدولية اهتمام الزوار بالأفكار والابتكارات الجديدة من ثقافات مختلفة، كما يوفر المعرض منصات متنوعة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين والمهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري، بمشاركة أكثر من 400 متحدث وخبير من 50 دولة.

يُعقد المعرض برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج “الإسكان”، أحد برامج رؤية 2030، وبتنظيم من شركة “تحالف”، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة “إنفورما” العالمية.