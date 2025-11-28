ائتلاف أكوا باور – صندوق الاستثمارات العامة – سابكو يبرم تمويلاً بقيمة 8.2 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 15 جيجاواط

أغلق ائتلاف يضم شركة أكوا باور، وشركة «بديل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «سابكو» التابعة لأرامكو السعودية، التمويل لسبعة مشاريع كبرى للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 15 جيجاواط، وفقاً لبيان صحفي صادر عن أكوا باور.

تضم المحفظة خمس محطات طاقة شمسية مستقلة (PV) ومشروعي طاقة رياح، وهي جزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة وتمثل أكبر اتفاقية تُمنح ضمن هذا البرنامج. ومن المتوقع أن تبدأ المشروعات عملياتها بين النصف الثاني من عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.

تشمل مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة محطة بيشة بقدرة 3 جيجاواط في عسير، ومحطة حمايج بقدرة 3 جيجاواط في المدينة المنورة، ومحطة خليص بقدرة 2 جيجاواط في مكة المكرمة، ومحطتي عفيف 1 وعفيف 2 بقدرة 2 جيجاواط لكل منهما في منطقة الرياض. وتضم مشروعات الرياح محطتي ستارة بقدرة 2 جيجاواط وشقراء بقدرة 1 جيجاواط، وكلتاهما في منطقة الرياض.

شركة شراء الطاقة السعودية (SPPC) هي المشتري الوحيد لإنتاج المحفظة بالكامل.

وفي أكتوبر، أعلنت أكوا باور أن الائتلاف وقع اتفاقيات تمويل لمشروعات الطاقة الشمسية الخمسة المذكورة بقدرة إجمالية تبلغ 12 جيجاواط.

وقالت أكوا باور إن إجمالي الاستثمارات في المشروعات السبعة يبلغ 8.2 مليار دولار (31 مليار ريال سعودي). وتم تأمين تمويل دين كبير بقيمة 5.9 مليار دولار من مجموعة من المقرضين المحليين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك بنك عجمان، المصرف، بنك الإنماء، البنك العربي الوطني، بنك الصين، بنك التعمير الصيني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، HSBC، ICBC، بنك KfW IPEX، بنك ميزوهو، ناتيكسيس، سوسيتيه جنرال، ستاندرد تشارترد وآخرين.

وكلّف صندوق الاستثمارات العامة، من خلال شركة بديل، بتطوير 70% من مستهدف الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030. وتمتلك المؤسسة وشركاؤها الآن محفظة مشاريع مدعومة بقدرة تراكمية تبلغ 28.6 جيجاواط، تشمل استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار في عدة مشاريع مثل حدن، المويه، الخشيبي، سدير، الشعيبة 2، الرس 2، الكهفة، وسعد 2.

ومع إضافة المشروعات الجديدة، التي تشمل أول مشاريع الرياح في السعودية، يرتفع عدد مشروعات الطاقة المتجددة لأكوا باور في المملكة إلى 21 مشروعاً بإجمالي قدرة تتجاوز 34 جيجاواط، ليصل إجمالي قدرتها المتجددة العالمية إلى 51.9 جيجاواط.

عقود التنفيذ

حصلت شركات صينية للهندسة والمشتريات والإنشاءات ومورّدو المعدات على عدة عقود من محفظة الـ 15 جيجاواط.

في نوفمبر 2025، أعلنت شركة «غولد ويند» الصينية المتخصصة في توربينات الرياح عن فوزها بعقد التوريد والصيانة لمشروع طاقة الرياح PIF5 بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم مشروع شقراء بقدرة 1 جيجاواط ومشروع ستارة بقدرة 2 جيجاواط، وذلك من اتحاد EPC المكوّن من CEEC Global، ومعهد قوانغدونغ لتصميم الطاقة الكهربائية، ومعهد شمال غرب لتصميم الطاقة الكهربائية. كما حصل الاتحاد نفسه على عقد تنفيذ مشروع خليص للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط. وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود EPC الممنوحة للاتحاد نحو 2.74 مليار دولار.

وحصل مشروعا عفيف 1 وعفيف 2 للطاقة الشمسية على عقد التنفيذ ائتلاف يضم شركة مجموعة بناء الطاقة المائية الصينية الدولية، وشركة باور تشاينا لهندسة هودونغ، وشركة بناء الطاقة الكهربائية الصينية. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.65 مليار دولار.