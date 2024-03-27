“إي إف جي” يتوقع المشاركة في 6 طروحات أولية في السعودية العام الجاري

كشف الرئيس التنفيذي لـ”إي إف جي القابضة”، كريم عوض، أن البنك الاستثماري يخطط لزيادة عدد موظفيه في السعودية بمقدار الثلث خلال العام الجاري، لينضم إلى المؤسسات المالية الأخرى التي عززت عملياتها في المملكة وسط نشاط إبرام الصفقات الذي تشهده المملكة حاليًا

وأضاف “عوض” في تصريحات لـ”بلومبرج”، أن المجموعة نقلت عددًا من كوادرها رفيعة المستوى بالفعل إلى المملكة، كما خصصت ميزانية لزيادة عدد الموظفين بنسبة 30%.

وأوضح: “نأمل في تنفيذ خططنا الكبيرة في زيادة حصتنا في السوق هناك، سواء في مجال الوساطة المالية أو الخدمات المصرفية الاستثمارية، من خلال المزيد من الصفقات، نحن بحاجة إلى مزيد من التركيز هناك”.

وترى “إي إف جي القابضة”، التي قدمت المشورة في اكتتابي “أديس القابضة” و”أرامكو” في السنوات الأخيرة، أن الرياض سوق مهمة للغاية، ليس فقط بسبب السيولة المتوفرة وقاعدة المستثمرين، ولكن أيضًا بسبب مجموعة الصناعات المتاحة.

وتابع “عوض”: “تحظى السوق السعودية بميزة فريدة للغاية في المنطقة، من حيث عمق الصناعات المدرجة بالفعل، أو تلك التي تسعى إلى الإدراج”.

ويتوقع بنك الاستثمار ومقره القاهرة، أن يشارك في ما يصل إلى ستة طروحات عامة أولية في السعودية هذا العام، ولديه ثلاث إلى أربع صفقات يجري تنفيذها في الإمارات، وصفقة في الكويت، وما يصل إلى صفقتين في مصر، كما يخطط لمواصلة التوظيف في الإمارات، حيث يعمل لديه 130 موظفًا وهو ثاني أكبر مكتب له بعد القاهرة، إلا أن “عوض” أكد: “لدينا كوادر كافية تدير أعمالنا هناك”.

في الوقت نفسه، تعمل المجموعة على إغلاق عملياتها في مناطق، من بينها سنغافورة وباكستان. قال عوض في إشارة إلى كينيا: “هناك بعض الأسواق الأفريقية التي لا تزال مثيرة للاهتمام للغاية، ولكن في نهاية المطاف نحن بحاجة إلى إعادة تركيز مواردنا على ما هو أكثر اتسامًا بالمنطقية بالنسبة لنا”.

وقفز صافي دخل “إي إف جي” بـ39% مسجلاً 2.5 مليار جنيه مصري في 2023، حيث أعرب عوض عن ثقته في أن “عام 2024 سيكون جيداً للغاية”، مدعومًا بعمليات المجموعة في الخليج ومصر، بالإضافة إلى ميزانية عمومية تتمتع بالسيولة.

وتبرز المملكة كواحدة من الأسواق الرئيسية بالنسبة إلى البنوك الاستثمارية العالمية، حيث تجتذب شركات مثل “روتشيلد آند كو.” (.Rothschild & Co)، التي كشفت الشهر الماضي خططًا لإنشاء مكتب جديد في الرياض.

يكمن جانب من الجاذبية في سلسلة الصفقات المرتقبة في المستقبل القريب، بما في ذلك بيع محتمل لأسهم ثانوية بقيمة 20 مليار دولار في “أرامكو” بحسب “بلومبرج” وفي الوقت نفسه، يدرس صندوق الاستثمارات العامة طرح أسهم في شركات محفظته، لتوفير مصادر جديدة للسيولة تساهم في تمويل تحول اقتصادي بقيمة تريليون دولار.