“إيميا باور” الإماراتية ترفع استثماراتها في مصر إلى ملياري دولار

بلغ إجمالي استثمارات شركة “إيميا باور” الإماراتية في مشاريع الطاقة المتجددة بمصر نحو ملياري دولار، تشمل محطات طاقة شمسية ورياح وبطاريات تخزين، وذلك بعد توقيع اتفاقيتين أمس لتنفيذ مشروع محطة رياح في خليج السويس، حسبما كشف لـ”الشرق” رئيس مجلس إدارتها، حسين النويس.

وقعت الشركة، على هامش الاحتفال بتدشين محطة أبيدوس بأسوان يوم أمس السبت، اتفاقيتين مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لتنفيذ مشروع محطة رياح في خليج السويس بقدرة 500 ميغاواط وباستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار.

وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري، يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة؛ بما يدعم استراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وأشار البيان إلى أن المشروع يُعد إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

النويس نوّه بأن أكبر مشاريع الشركة تتواجد في مصر بإجمالي طاقة رياح تبلغ 1000 ميغاواط، وطاقة شمسية تبلغ 1500 ميغاواط، ونحو 900 ميغاواط طاقة بطاريات التخزين.