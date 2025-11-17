إيرباص تقتنص صفقة ضخمة من “فلاي دبي”

تستعد إيرباص لتحقيق مكسب استراتيجي مبكر في معرض دبي للطيران، بعد أن تحوّلت طلبية ضخمة كانت تُرجَّح لمصلحة منافستها الأميركية بوينغ باتجاه الشركة الأوروبية.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، يُتوقع أن تنال إيرباص الحصة الأكبر من الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها مع فلاي دبي، في تحول يُعد الأول من نوعه مع شركة اعتادت تاريخيًا الشراء من بوينغ.

وتشير تقديرات المصادر إلى أن إيرباص قد تحصل على نحو 150 طلبًا لطائرات A320، فيما يُرجّح أن تحصد بوينغ نحو 50 طلبًا مؤكدًا فقط. كما قد تشمل الصفقة تأكيد خيارات شراء بعدد مماثل للصفقات السابقة، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرّية المباحثات.

ورغم التقدم، لا تزال المفاوضات مستمرة، ويظل القرار النهائي قابلًا للتغيير حتى اللحظات الأخيرة، كما هو معتاد في صفقات المعرض الذي يشهد غالبًا تعديلات مفاجئة حتى ساعات الليل المتأخرة.

طلبية فارقة لـ”فلاي دبي”

تمثل الصفقة المحتملة علامة فارقة لإيرباص، إذ لم يسبق للشركة الأوروبية أن وقّعت أي عقد مع فلاي دبي، التي تعتمد منذ تأسيسها على أسطول من طائرات بوينغ.

وكان الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، غيث الغيث، قد زار مقر إيرباص في تولوز سابقًا، وفق ما ذكرته “بلومبرغ”. ورغم أن كفة بوينغ بدت راجحة الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات انقلبت لصالح إيرباص عشية انطلاق المعرض، بحسب المصادر.

ورفضت كل من إيرباص وبوينغ التعليق، بينما لم ترد فلاي دبي على طلبات الحصول على تعليق رسمي. وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن إيرباص باتت على وشك تأمين غالبية الطلبية.

تحركات موازية لإيرباص

تعمل إيرباص بالتوازي على تأمين طلبات لطائرات عريضة البدن من شركات عدة، بينها:

الخطوط الجوية الكويتية

الاتحاد للطيران

الخطوط الجوية الإثيوبية

كما تواصل الشركة مساعيها لإبرام صفقة إضافية مع طيران الإمارات تشمل شراء مزيد من طائرات A350، مع محاولة خاصة لدفع الناقلة الإماراتية نحو اقتناء النسخة الأكبر A350-1000، وفق ما أفادت به “بلومبرغ”.