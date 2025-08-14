“إيدج بوينت” تسعى لاقتراض 475 مليون دولار لتمويل توزيعات أرباح المستثمرين

تعمل شركة “إيدج بوينت إنفراستركتشر”، المشغلة لأبراج الاتصالات في جنوب شرق آسيا، على الحصول على قرض خاص بقيمة 475 مليون دولار بهدف تمويل دفعات أرباح نقدية لمستثمريها، وفقًا لما نشرته بلومبرغ، وذلك في إطار موجة عالمية من الصفقات المماثلة خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن شركة “إيه إم سي كابيتال” للاستشارات المالية في هونغ كونغ، الممثلة لـ”إيدج بوينت”، أجرت اتصالات مع صناديق الائتمان الخاصة والبنوك لاستطلاع مدى اهتمامها بالمشاركة في التمويل.

شروط القرض المقترح

القرض المرتقب، الذي ما زال قيد التفاوض، يمتد لأجل استحقاق مدته خمس سنوات، وبفائدة تعادل 400 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، بحسب المصادر، التي أوضحت أن شروط الصفقة قابلة للتعديل.

ورفضت “إيدج بوينت” التعليق على الموضوع، فيما لم تصدر “إيه إم سي كابيتال” أي رد على طلب التعليق.

اتجاه عالمي لإعادة رسملة توزيعات الأرباح

صفقة التمويل المرتقبة تأتي ضمن سلسلة من عمليات إعادة رسملة توزيعات الأرباح التي تنفذها شركات، بينها كيانات ملكية خاصة، بهدف توفير سيولة للمستثمرين في ظل الضغوط لإعادة الأموال إلى أصحاب الحصص.

وتعتمد هذه الآلية على تحميل الشركة ديونًا إضافية لتمويل دفع أرباح نقدية، وهو خيار تلجأ إليه شركات الاستثمار عندما يكون التخارج التقليدي عبر البيع أو الطرح العام الأولي غير ممكن أو غير مجدٍ.

محاولة بيع لم تكتمل

يذكر أن شركة “ديجيتال بريدج غروب”، المالكة لـ”إيدج بوينت” ومقرها الولايات المتحدة، كانت قد حاولت في وقت سابق من العام بيع الشركة مقابل نحو 4 مليارات دولار، إلا أن المفاوضات توقفت نتيجة مخاوف تتعلق بالتقييم.

وكانت هذه المحادثات قد جذبت اهتمام شركات استثمارية، منها “آي سكويرد كابيتال”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

وتشير بيانات الموقع الإلكتروني لـ”إيدج بوينت” إلى أن الشركة، المدعومة من جهاز أبوظبي للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية، تدير عمليات في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين.