“إيدج” الإماراتية تعلن عن إطلاق شركة “فضاء” الجديدة

أعلنت شركة “ايدج” الإماراتية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم الإثنين عن إطلاق شركة “فضاء” الجديدة التابعة لها والمتخصّصة في قطاع الفضاء، في وقت تتكون فيه شركة “سبيس 42” بدمج شركة الأقمار الصناعية “الياه سات” مع شركة “بيانات” التابعة لمجموعة “جي 42” والمتخصصة في توفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتتمحور مهمة “فضاء” حول “تطوير القدرات الفضائية السيادية في الدولة، والاستفادة من مزايا الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب العلاقات الضرورية القائمة على التعاون المشترك والبنّاء عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وترمي “فضاء” إلى “تأسيس قطاع فضاء سيادي مكتفٍ ذاتياً يُمكنه دعم الأمن الوطني وتأمين المتطلبات التجارية، بما يدعم ريادة دولة الإمارات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا الفضائية”.

ومن المقرر أن تُؤسس “فضاء” ضمن أهدافها “مرافق متقدمة لتطوير وتصنيع وتجميع وتكامل واختبار مختلف أنظمة الأقمار الصناعية، ليصبح مركزاً موحّداً لجميع الأنشطة المتعلقة بالفضاء بهدف توفير حلول شاملة للعملاء المحليين والدوليين”.