إيثكا العُمانية تعقد شراكة استثمارية مع صندوق سعودي لدعم الشركات الناشئة

وقّعت مجموعة إيثكا، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي العُماني، اتفاقية استثمار استراتيجية مع شركة سعودي فيجن فنتشر كابيتال، بهدف تعزيز دعم الشركات الناشئة في سلطنة عُمان.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تمكين رواد الأعمال العُمانيين من الوصول إلى منظومة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من خبرات سعودي فيجن فنتشر كابيتال وشبكاتها الواسعة في المنطقة.

وتأسست مجموعة إيثكا من قبل جهاز الاستثمار العُماني، وتعمل بشكل نشط على الاستثمار في الشركات الناشئة. وقد نفّذ صندوق إيثكا حتى الآن 36 استثماراً، مع تركيزه على رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبرمجيات، والخدمات الرقمية.

من جهتها، قامت شركة سعودي فيجن فنتشر كابيتال بتمويل شركات تكنولوجية في مراحلها المبكرة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.