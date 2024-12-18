“إنفينيتي” المملوكة لـ “مصدر” تدرس طرحاً أولياً في بورصة أبوظبي

تدرس “إنفينيتي باور”، وهي شركة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة المملوكة جزئياً لشركة “مصدر” الإماراتية، طرح أسهمها في سوق أبوظبي المالي خلال عامين أو ثلاثة، بحسب رئيس مجلس إدارتها محمد إسماعيل منصور.

موعد إدراج الشركة التي يتركز نشاطها في أفريقيا يتوقف على ظروف السوق، بحسب ما قاله منصور في مقابلة أمس الثلاثاء. كما تدرس “إنفينيتي”، التي تملك “مصدر” حصة 49% فيها، الإدراج في بورصات دبي وجوهانسبرغ ولندن والقاهرة

قال منصور: “لو كنا سنُدرج (الشركة) الآن، لفضلنا طرحها في أبوظبي… ربما يتغير ذلك خلال عام أو اثنين، فالأمر يتوقف على ما سيحدث بالأسواق”.

ومن المرجح أن تدرج الشركة حصة 20% إلى 30% من أسهمها في البداية، بحسب منصور الذي أضاف أنها تدرس “بمنتهى الجدية” إصدار سندات خضراء، كما تعمل للحصول على تصنيف ائتماني أملاً في إصدار سندات بحلول مطلع 2026.

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