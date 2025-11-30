إنفستكورب البحرين تبيع حصتها الأغلبية في المنصة الرقمية شاين

شركة إنفستكورب، شركة الاستثمارات البديلة التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، ستبيع حصتها الأغلبية في شركة شاين، وهي شركة يونيكورن أوروبية ومنصة رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى شركة سيجيد، المزود لحلول الإدارة السحابية والذكاء الاصطناعي والمملوكة أغلبها لشركة سيلفر ليك.

وسيتم تنفيذ الصفقة عبر شركتها التابعة، «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز» (ITP).

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

تعد شركة شاين، التي يقع مقرها في الدنمارك (وكانت تُعرف سابقًا باسم Ageras)، مزودًا لحلول رقمية متكاملة تشمل تأسيس الشركات، والفوترة، والخدمات المصرفية اليومية، والمحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولدى الشركة عملاء في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك فرنسا ومنطقة داتش (DACH) وهولندا والدنمارك.

وكانت إنفستكورب قد استثمرت لأول مرة في شاين في عام 2017.

وتبقى الصفقة خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية.