“إنرفيت” البريطانية تختار البحرين مقراً إقليمياً للتوسع بالمنطقة

كشفت شركة “إنرفيت” للحلول التكنولوجية، اليوم الأربعاء، عن اختيار مملكة البحرين لتكون مقراً إقليمياً لأنشطتها في المنطقة.

وافتتحت الشركة البريطانية وفقاً لبيان صحفي، أول مكتب إقليمي لها في المملكة، مستفيدة من سمعتها المتنامية في الاقتصاد الرقمي وتنافسيتها لتوفير البيئة المساندة فيه.

ورحبت مملكة البحرين بهذه الخطوة المميزة التي تسهم في دعم “الرؤية الاقتصادية 2030” وتعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رئيسياً لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في المنطقة.

من جانبهم رحب المشاركون بالافتتاح الرسمي لمكتب الشركة الجديد، معتبرين أن مثل هذه الخطوة تواكب النمو السريع للتكنولوجيا محلياً وتعمل على جذب مجموعة كبيرة من المواهب العالمية إلى المملكة.

وتعمل “إنرفيت” في تطوير إدارة علاقات العملاء في قطاعات مختلفة، من أهمها القطاع المالي. وتشمل قائمة عملائها في المنطقة كلا من: البنك السعودي البريطاني، وبنك ميتسوبيشي، وشركة آسبين للتأمين، وشركة كارنيفال السياحية العالمية.

ومن خلال استثمارات أولية تبلغ نحو مليون دولار أمريكي، تخطط الشركة لتوظيف عدد من أصحاب المهارات تتراوح اختصاصاتهم بين دمج الأنظمة، وعلم البيانات، وتحليل الأعمال وهندسة النُظم.

كما أصبحت شركة إنرفيت أول شريك لشركة مايكروسوفت في تطبيقات الأعمال الذكية “Microsoft Dynamics 365 Gold” للقطاع المالي في البحرين.

وقال آرون موريا، مدير تطوير الأعمال في شركة إنرفيت للحلول التكنولوجية: على مدى الأشهر الماضية، عمل “فريق البحرين” معنا عن قرب وأعطانا الثقة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب من أجل التوسع في البحرين والمنطقة ولدينا ثقة على جلب خبرة الخدمات المالية البريطانية والدولية للعملاء الحاليين والمحتملين في منطقة الشرق الأوسط.

وساهمت البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين في تعزيز مكانة المملكة كمركز للاقتصاد الرقمي في المنطقة من خلال انفرادها بالمركز الأول في مؤشر جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

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