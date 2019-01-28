“إمباور” توفر خدمات التبريد لأضخم مشاريع بدبي

ضمن استراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية وزيادة اعتماد حلول تبريد المناطق في مختلف مناطق إمارة دبي، ستقوم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بتوفير خدمات تبريد مناطق لأضخم أربع مشاريع جديدة سيتم إنشاؤها خلال هذه السنة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً وهي: مشروع “دبي أرينا”، ومشروع توسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس على جزيرة نخلة جميرا، ومشروع جي بي آر 1، وأخيراً مشروع مسجد مركز دبي المالي العالمي، بقدرة إجمالية تصل 19،250 طن تبريد، والأربع مشاريع المذكورة هي ضمن 5 مشاريع كبرى التي سيتم إنجازها خلال العام 2019، وهي تمثل نصف المشاريع الكبرى التي سيتم افتتاحها في منطقة الخليج لهذا العام، وفق ما ذكرته مجلة “كونستراكشن ويك أونلاين”.

وتفصيلاً للمشاريع التي ستزودها “إمباور” بخدمات تبريد المناطق، وقّعت المؤسسة اتفاقية مع شركة “مراس”، لتزويد مشروع “دبي أرينا”، وهو أكبر استاد مغلق ومكيف، ويعد أحدث وأكبر وجهة سياحية للفعاليات العالمية والعروض الحيّة في المنطقة، وفقا لبيان صحفي.

وستقوم “إمباور” بتوصيل شبكة إضافية لتبريد المناطق لتوسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس على جزيرة نخلة جميرا، حيث قامت إمباور، سابقاً، بإنشاء محطة تبريد خاصة تزود المجمع ومحطة المبدلات الحرارية للحوض المائي الخاص بالكائنات البحرية الموجودة في فندق أتلانتس، وغرفة تنقية المياه التابعة له.

كما ستقوم إمباور” بتوفير خدمات التبريد لمشروع مسجد مركز دبي المالي العالمي، الذي يقع في إطار مشروع جيت أفينيو؛ ويعد حي مركز دبي المالي العالمي أحد المراكز المالية الرائدة عالمياً، حيث يشكل جسراً يربط أسواق المنطقة ببقية اقتصادات العالم.

وآخر مشروع ستقوم “إمباور” بتزويده بخدمات تبريد مناطق هو مشروع جي بي آر 1 الواقع في جميرا بيتش ريزدنس، والمشروع عبارة عن مجمع سكني يتألف من شقق فاخرة تقع في مجتمع الواجهة المائية في جميرا بيتش ريزيدنس، حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع “دبي للعقارات” بهذا الخصوص.

وعن إطلاق هذه المشاريع، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”: إن “إمباور” تعمل جاهدة على دعم جميع المشاريع التي يجري إطلاقها سنوياً في دبي، لا سيما المشاريع العمرانية، فبالإضافة إلى أنها تعزز البنية التحتية للمؤسسة التي تبلغ حالياً 1,430 مليون طن من التبريد، من خلال توفير خدمات تبريد لأكثر من 1090 مبنى، وزيادة قاعدة متعامليها البالغة أكثر من 100 ألف، فإنها تعزز من الشراكات بين “إمباور” وبين القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، التي تتشارك نفس الرؤى والأهداف في دعم المشاريع التنموية والمستدامة، والمحافظة على البيئة، حيث أننا ملتزمون بالعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأكثر استدامةً في العالم، من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة بدبي التي تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة بدبي بنسبة 30% بحلول عام 2030، واستراتيجية الإمارات للطاقة، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة بنسبة 70% بحلول عام 2050″.

وأضاف بن شعفار: “تواصل “إمباور” جهودها لتوعية وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشاريع العمرانية الكبيرة للاستفادة من خدمات تبريد المناطق الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، التي تسهم في ترسيخ الممارسات الخضراء في جميع نواحي دبي؛ وبالفعل شهد هذا القطاع نمواً مطرداً بفضل الوعي الذي بات يتحلى به المستثمرون وشركاء الدوائر الحكومية من القطاع الخاص، التي أسندت لهم مهمة تطوير مشاريع ضخمة ستعزز من مكانة دبي لتصبح الوجهة العقارية الأولى عالمياً، حيث تبنت العديد من الشركات العقارية آلية تبريد المناطق، إيماناً منها بالمزايا العديدة التي توفرها من أهمها الكفاءة في استخدام الطاقة التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف”.

وأوضح بن شعفار على أن تقنية تبريد المناطق تحقق وفورات كبيرة في التكاليف التشغيلية والصيانة وتحافظ على الموارد البيئية والطبيعية، حيث إنها توفر نحو 50 % من الطاقة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قطاع المباني هو أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي، لذا فإن تبني خدمات تبريد المناطق يجعلها الخيار الأنسب لجميع الأطراف بدايةً من المطورين وصولاً إلى المستخدم النهائي.

والجدير ذكره، أن “إمباور” تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,430 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، وغيرها.

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