إلى أى مدى ستؤثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمى ؟

ستُضعف الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التجارية الأمريكية، التي كُشف عنها أمس الأربعاء 2 ابريل 2025، من حيوية الاقتصاد العالمي الذي بالكاد تعافى من ارتفاع التضخم بعد الجائحة، والذي يُثقل كاهله ديون قياسية ويُقلقه الصراع الجيوسياسي

وبناءً على كيفية تعامل الرئيس دونالد ترامب وقادة الدول الأخرى الآن، قد يُسجل هذا القرار أيضًا كنقطة تحول في نظام معولم كان حتى الآن يُسلّم بقوة وموثوقية أمريكا، أكبر مكوناته، وفقا لرويترز.

خطر تدمير نظام التجارة الحرة العالمي

وقال تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث: “إن رسوم ترامب الجمركية تحمل خطر تدمير نظام التجارة الحرة العالمي الذي قادته الولايات المتحدة نفسها منذ الحرب العالمية الثانية”.

ولكن في الأشهر المقبلة، ستبقى آثار ارتفاع الأسعار – وبالتالي تثبيط الطلب – الناتجة عن الرسوم الجديدة المطبقة على آلاف السلع التي يشتريها ويبيعها المستهلكون والشركات في جميع أنحاء العالم هي السائدة.

انحرافًا في الاقتصاد الأمريكي والعالمي نحو أداء أسوأ

قال أنطونيو فاتاس، خبير الاقتصاد الكلي في كلية إنسياد لإدارة الأعمال في فرنسا: “أرى ذلك انحرافًا في الاقتصاد الأمريكي والعالمي نحو أداء أسوأ، ومزيد من عدم اليقين، وربما نحو ما يمكن أن نسميه ركودًا عالميًا”.

وفي حديثه في حديقة البيت الأبيض، قال ترامب إنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، وعرض رسمًا بيانيًا يوضح زيادة الرسوم الجمركية على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين، بما في ذلك 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي.

وتم تأكيد فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها في وقت سابق، وقال ترامب إن هذه التعريفات ستعيد قدرات التصنيع الحيوية استراتيجيًا إلى الولايات المتحدة.

بموجب الرسوم العالمية الجديدة التي فرضها ترامب، قفز معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الواردات إلى 22% – وهو معدل لم يُسجل إلا منذ حوالي عام 1910 – من 2.5% فقط في عام 2024، وفقًا لما ذكره أولو سونولا، رئيس قسم البحوث الاقتصادية الأمريكية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأضاف سونولا: “هذا يُحدث تغييرًا جذريًا، ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل للاقتصاد العالمي أيضًا.. من المرجح أن تدخل العديد من الدول في حالة ركود”.

وأكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في فعالية لرويترز هذا الأسبوع أنها لا تتوقع ركودًا عالميًا في الوقت الحالي.

وأضافت أن الصندوق يتوقع قريبًا إجراء “تصحيح” هبوطي طفيف لتوقعاته للنمو العالمي لعام 2025 والبالغ 3.3%.

ولكن من المتوقع أن يتباين التأثير على الاقتصادات الوطنية بشكل كبير، نظرًا لنطاق الرسوم الجمركية الذي يتراوح بين 10% لبريطانيا و49% لكمبوديا.

إذا كانت النتيجة حربًا تجارية أوسع نطاقًا، فسيكون لذلك تداعيات أكبر على منتجين مثل الصين، الذين سيجدون أنفسهم في بحث دائم عن أسواق جديدة في ظل ضعف الاستهلاك المحلي.

صرح مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: “ستتأثر الاقتصادات الآسيوية أكثر من غيرها بالرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة.. فالاقتصادات الآسيوية لا تواجه رسومًا جمركية أعلى من غيرها فحسب، بل تعتمد أيضًا على الطلب على السلع الأمريكية أكثر من غيرها”.

إذا دفعت الرسوم الجمركية الولايات المتحدة نفسها نحو الركود، فسيؤثر ذلك سلبًا على الدول النامية التي ترتبط ثرواتها ارتباطًا وثيقًا بثروات أكبر اقتصاد في العالم.

انخفضت الأسهم، وسارع المستثمرون إلى ملاذات آمنة في السندات والذهب والين يوم الخميس بسبب تزايد المخاوف الاقتصادية.

الآثار المترتبة على البنوك المركزية والحكومات

كما أن الآثار المترتبة على البنوك المركزية والحكومات كبيرة محتملة.

قد يؤدي تفكك سلاسل التوريد التي كبحت جموح أسعار المستهلكين لسنوات إلى عالم يميل فيه التضخم إلى الارتفاع أكثر من 2%، وهو هدف يتفق محافظو البنوك المركزية حاليًا على أنه قابل للإدارة.

سيؤدي ذلك إلى تعقيد قرارات بنك اليابان، الذي قد يواجه ضغوطًا لمكافحة التضخم بمزيد من رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية الرئيسية إلى خفض أسعار الفائدة، وفي ظل تضرر قطاع التصدير لديه من الرسوم الجمركية الأمريكية.

ولكن لا يوجد الكثير مما يمكن للدول فعله سوى تخفيف الضرر الاقتصادي وطلب الإعفاءات من واشنطن. وقد أشارت اليابان، مصدرة السيارات، التي فُرضت عليها رسوم جمركية متبادلة بنسبة 24%، وكوريا الجنوبية، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 25%، إلى خطط لاتخاذ تدابير طارئة لدعم الشركات المتضررة.

على الرغم من كونهما حليفتين للولايات المتحدة، فقد وصف ترامب كلا البلدين بأنهما أسوأ منتهكي الممارسات التجارية غير العادلة.

الرسوم الأمريكية تنتهك منظمة التجارة العالمية

حذّر وزير التجارة الياباني من أن الرسوم الأمريكية قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، لكنه اكتفى بالقول إن طوكيو ستدرس “خيارات مختلفة” للرد. وقال كيوتشي من بنك نومورا: “نظرًا لعلاقاتها الأمنية الوطنية القوية مع الولايات المتحدة، لا تملك اليابان أي أوراق ضغط للفوز بتنازلات”.

وانتقد رئيس الوزراء الأسترالي الرسوم الجمركية واصفًا إياها بأنها “ليست تصرفًا من صديق”، لكنه استبعد اتخاذ تدابير متبادلة.

سيؤدي ضعف الناتج الاقتصادي إلى معاناة بعض الحكومات بشكل أكبر لسداد عبء الديون العالمي القياسي البالغ 318 تريليون دولار، وتوفير التمويل لأولويات الميزانية مثل الدفاع والعمل المناخي والرعاية الاجتماعية.

وماذا لو لم تُحقق الرسوم الجمركية هدف ترامب المتمثل في استثمار القطاع الخاص في الصناعات التحويلية الأمريكية المحلية، في ظل نقص العمالة المحلية الذي يواجه بالفعل بلدًا يقترب من مستوى التوظيف الكامل؟

سد العجز التجاري الأمريكي العالمي

يرى البعض أنه يسعى إلى سبل أخرى لسد العجز التجاري الأمريكي العالمي الذي يُثير حفيظته بشدة – على سبيل المثال، من خلال مطالبة الآخرين بالانضمام إلى إعادة توازن أسعار صرف العملات الأجنبية بما يُفيد المُصدّرين الأمريكيين.

صرحت فريا بيميش، كبيرة الاقتصاديين في شركة تي إس لومبارد لاستراتيجيات الاستثمار: “سنستمر في رؤيته يطرح طرقًا قد تكون أكثر خطورة للتعامل مع القوة المُستمرة للدولار”.

قد تُعرّض مثل هذه الخطوات مكانة الدولار المتميزة كعملة احتياطية عالمية مُفضّلة للخطر – وهي نتيجة لا يتوقعها الكثيرون، ولو لمجرد عدم وجود بدائل حقيقية له.

مع ذلك، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس الأربعاء، في فعالية في أيرلندا، بأن أوروبا بحاجة إلى التحرك الآن وتسريع الإصلاحات الاقتصادية للتنافس فيما وصفته بـ”العالم المُقلوب”.

وقالت: “لقد استفاد الجميع من قوة مُهيمنة، الولايات المتحدة، ملتزمة بنظام متعدد الأطراف قائم على القواعد”، مُشيرةً إلى حقبة ما بعد الحرب الباردة التي شهدت انخفاض التضخم ونمو التجارة في ظل اقتصاد عالمي مفتوح .. اليوم، علينا أن نواجه الانغلاق والتشرذم وعدم اليقين.