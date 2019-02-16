إقرار صفقة «مبادلة» في اليونان

أقرت أمس الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، من مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، صفقة الاستحواذ المشترك بين شركتي مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة «أميررا كابيتال» الأمريكية الخاصة لإدارة الأصول، على 3 شركات لاستزراع الثروة السمكية في اليونان، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء أمس، تتضمن «سليدونا» و«نيريوس».

وأضافت «رويترز» نقلاً عن مصادر بالاتحاد الأوروبي أن صفقة الاستحواذ مرهونة ببيع مزارع السمك التابعة للشركات الثلاث والتي تنتج 10.000 طن من أسماك البحر المتوسط وأيضاً بيع حضانات تربية الأسماك التي تنتج 50 مليون قطعة من الأسماك الصغيرة.

تعليقات

comments