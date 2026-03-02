إغلاق أسواق المال في الإمارات وانعكاسات الأسواق الخليجية

أعلنت هيئة الأوراق المالية الإماراتية يوم الأحد أن أسواق المال في الدولة، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM)، ستكون مغلقة يومي الإثنين 2 مارس والثلاثاء 3 مارس 2026.

وقالت الهيئة إنها ستستمر في مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب وتقييم الوضع بشكل مستمر، واتخاذ مزيد من الإجراءات عند الحاجة.

ونصحت جميع الأطراف المعنية بمتابعة القنوات الرسمية لهيئة الأوراق المالية الإماراتية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للحصول على آخر المستجدات.

وفي المملكة العربية السعودية، قلص المؤشر القياسي “تاسي” خسائره ليغلق منخفضًا بنسبة 2.2%، بعد أن هبط 4.6% في وقت سابق من اليوم.

وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في بورصاتها اعتبارًا من يوم الإثنين، بعد تعليق ليوم واحد بسبب النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.