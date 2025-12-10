إعلان شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار بين بروكفيلد و«قاي» لتطوير بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في قطر والأسواق العالمية

أعلنت كلٌّ من بروكفيلد و«قاي»، شركة الذكاء الاصطناعي في قطر والتابعة لجهاز قطر للاستثمار (QIA)، اليوم عن شراكة استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 20 مليار دولار يركز على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في قطر وأسواق دولية مختارة.

وبموجب هذه الشراكة، ستسهم بروكفيلد وقاي برأس المال والخبرة التشغيلية للاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في قطر، بما في ذلك تطوير منشآت ذكاء اصطناعي متكاملة بالكامل، لدعم النظام الرقمي والذكاء الاصطناعي سريع النمو في البلاد. وستستفيد الشراكة من الدعم الاستراتيجي المقدم من حكومة قطر للاستثمار في تنمية المهارات وسلاسل التوريد اللازمة لدعم العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء قطر.

ومن المتوقع أن يلعب المشروع المشترك البالغ 20 مليار دولار دورًا محوريًا في دعم طموح قطر لأن تصبح مركزًا رائدًا لخدمات وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية في الشرق الأوسط. وسيعمل مركز الحوسبة المتكامل على توسيع الوصول الإقليمي إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء وتمكين نشر تقنيات ذكاء اصطناعي موثوقة عبر القطاعات الرئيسية. وإلى جانب قطر، ستستكشف بروكفيلد وقاي فرصًا لتطوير وبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أسواق دولية مختارة.

وتعتزم بروكفيلد وشركاؤها الاستثمار في هذا المشروع من خلال «صندوق بروكفيلد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي» (BAIIF) الذي أُطلق مؤخرًا. وستشكّل الشراكة الاستراتيجية مع قاي حجر الأساس لبرنامج بروكفيلد العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات على مستوى العالم.

وقال محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: «لطالما كان جهاز قطر للاستثمار في طليعة تعزيز التقدم من خلال استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي. وهذا المشروع المشترك دليل على التزام الجهاز بتحقيق تأثير محلي وعالمي على حد سواء. وبالاستفادة من شراكتنا طويلة الأمد مع بروكفيلد، سيساهم هذا المشروع في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار للأجيال القادمة.»

وقال عبدالله المسند، رئيس مجلس إدارة قاي: «تشكل هذه الشراكة مع بروكفيلد محطة مهمة في مسيرة قطر لبناء بنية تحتية وقدرات عالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من خبرة بروكفيلد في تطوير وإدارة البنى التحتية الحيوية، إلى جانب مهمة قاي في تقديم حلول ذكاء اصطناعي موثوقة، نؤسس منصة قوية لتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول. ولن تجذب هذه الشراكة الاستثمارات والمواهب المتميزة فحسب، بل ستعزّز أيضًا مكانة قطر كمركز موثوق للتقنيات الرقمية المتقدمة في المنطقة وخارجها.»

وقال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لبروكفيلد: «لدى قطر طموح واضح للريادة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية من الجيل التالي. ويسعدنا الإعلان عن أول استثمار لنا في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في الشرق الأوسط إلى جانب قاي. تجمع هذه الشراكة بين الرؤية الاستراتيجية لقطر وخبرة بروكفيلد العالمية في تطوير وتشغيل البنية التحتية الضخمة والحيوية بالشراكة مع جهات عالمية. ونتطلع معًا إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تُسهم في تسريع الابتكار وتعميق القدرات الإقليمية ودعم النشر المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.»