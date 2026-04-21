إطلاق صندوقي استثمار جديدين من قبل شركة الرمز في أبوظبي

أعلنت شركة الرمز القابضة المتواجدة في أبوظبي عن إطلاق طرح عام أولي (IPO) لصندوقي استثمار مفتوحين جديدين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهما صندوق آفاق لصكوك دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق فورتيتيود للأسهم الخليجية.

ويأتي إطلاق الصندوقين ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حلولها الاستثمارية عالية الجودة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

يُعد صندوق آفاق لصكوك دول مجلس التعاون الخليجي صندوقاً مقوماً بالدولار الأمريكي ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق دخل مستقر ونمو رأس المال من خلال الاستثمار في صكوك مدرجة ضمن فئة الاستثمار الآمن الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

أما صندوق فورتيتيود للأسهم الخليجية، والمقوم بالدرهم الإماراتي، فيُركز على الأسهم الإقليمية ويتبع استراتيجية غير مرتبطة بمؤشر مرجعي، مستهدفاً عائداً سنوياً متوقعاً بنسبة 8%.

سيظل الطرح العام الأولي لكلا الصندوقين مفتوحاً حتى 13 مايو 2026.