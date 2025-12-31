إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير طرق الدائري والطرق الرئيسية في الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير طرق الدائري والطرق الرئيسية، والتي تضم ستة مشاريع كبرى بإجمالي قيمة تتجاوز 8 مليارات ريال سعودي.

تهدف المرحلة الجديدة إلى تعزيز منظومة النقل في الرياض، وتحسين الربط بين مختلف مناطق العاصمة، ودعم مكانة المدينة كمركز إقليمي للنقل المستدام والخدمات اللوجستية.

تشمل المرحلة الثالثة مشاريع تمتد على أكثر من 60 كيلومترًا، وتضم بناء 12 جسرًا، و17 تقاطعًا، وستة أنفاق لتحسين انسيابية الحركة وكفاءة الشبكة.

كجزء من المرحلة الثانية لمبادرة التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة، سيقوم البرنامج بتطوير ثمانية مواقع حرجة على شبكة الطرق في الرياض.

تشمل المشاريع الرئيسية مشروع تطوير طريق عثمان بن عفان، الذي يتضمن سبعة جسور وتوسعة المسارات لتخفيف الازدحام في شمال الرياض، وزيادة القدرة الاستيعابية إلى 500,000 مركبة يوميًا.

ويمتد مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز لمسافة 4.7 كيلومتر، ويشمل أربعة جسور، وأربعة مسارات رئيسية، ونفقًا واحدًا، مما يعزز القدرة الاستيعابية إلى 450,000 مركبة يوميًا.

كما يتضمن مشروع تطوير طريق الثمامة ثلاثة جسور وثلاثة أنفاق لتعزيز الربط بين المحاور الشمالية والشرقية الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيعالج مشروع التعديلات الهندسية “الحزمة الثانية” الازدحام في ثمانية مواقع استراتيجية عبر حلول تصميمية مستهدفة، مما يزيد كفاءة التقاطعات ويعزز القدرة الاستيعابية بمعدل يتراوح بين 40 و60٪.

تشمل المجموعة الثالثة من المشاريع، المقرر تنفيذها خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام، أيضًا تطوير الطرق الرئيسة التي تربط الرياض بالمدن الأخرى.

يمتد مشروع تطوير طريق جدة لمسافة 29 كيلومترًا، ويشمل 14 جسرًا لتحسين كفاءة الحركة واستيعاب ما يصل إلى 353,000 مركبة يوميًا.

ويمتد مشروع تطوير طريق الطائف لمسافة 15 كيلومترًا، لتعزيز الحركة بين الأحياء الجنوبية والغربية عبر أربعة جسور، وأربعة مسارات رئيسية، ونفقين، بطاقة يومية تصل إلى 200,000 مركبة.

وقد أطلق برنامج تطوير طرق الدائري والطرق الرئيسية الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2020.

وبدأت المجموعة الأولى من المشاريع في أغسطس 2024 بأربعة مشاريع بقيمة 13 مليار ريال سعودي، تلتها المجموعة الثانية في فبراير 2025 والتي تضم ثمانية مشاريع بقيمة تزيد عن 8 مليارات ريال سعودي.