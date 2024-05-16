إشغال الفنادق يرفع إيرادات “جبل عمر” السعودية 87% بالربع الأول

ارتفعت إيرادات شركة جبل عمر للتطوير خلال الربع الأول من العام الحالي 86.9% على أساس سنوي إلى 592.8 مليون ريال، لتصعد أرباحها 59.4% إلى 19.02 مليون ريال.

ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول جاء على خلفية صعود إيرادات الفنادق 56%، في ظل تحسن معدلات الإشغال وارتفاع متوسط أسعار الغرف خلال الفترة مع تزامن 21 يوماً من شهر رمضان (مقارنة بتسعة أيام في الربع المماثل من العام السابق) مع الربع الأول، وفق الإفصاح الصادر عن الشركة اليوم.

ولفتت الشركة أيضاً إلى أن افتتاح وتشغيل فندقين جديدين: فندق العنوان، وفندق جميرا، ساهما في تعزيز إيراداتها بالربع الأول من العام الحالي.

في سياق مواز، صعدت إيرادات المراكز التجارية 35%، أي ما يعادل 9 ملايين ريال خلال الربع الأول، ما انعكس إيجاباً على نتائج الأعمال، فضلاً عن اعتراف الشركة بإيرادات بقيمة 105 ملايين ريال تخص وحدات تم بيعها في فترات سابقة، وفق إفصاح الشركة التي تقدم خدمات سكنية وفندقية وتجارية ضمن “مشروع جبل عمر” الذي يعتبر أهم مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في مكة المكرمة.