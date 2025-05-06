إجبار “جوجل” على تفكيك إمبراطورية الإعلانات بأمر القضاء

ستضطر شركة “جوجل” التابعة لمجموعة “ألفابت” إلى بيع اثنين من أعمالها التي تساعد المواقع الإلكترونية في شراء وبيع وعرض الإعلانات عبر الإنترنت، بعدما أصدرت قاضية حكماً أن الشركة قد احتكرت تلك الأسواق بشكل غير قانوني، حسبما أفادت وزارة العدل.

يجب أن يُطلب من الشركة بيع منصة التبادل الإعلاني الخاصة بها ” AdX”، على الفور، تليها عملية بيع تدريجي للخدمة التي تساعد المواقع على بيع الإعلانات المعروضة، والمعروفة بخادم إعلانات الناشرين، حسبما قالت وزارة العدل في ملف قضائي قدمته يوم الاثنين.

حلول لإنهاء احتكار “جوجل”

قالت الوزارة في ملفها إن تطبيق “مجموعة شاملة من الحلول- بما في ذلك بيع الاحتكارات غير القانونية التي حصلت عليها جوجل والمنتجات التي كانت الأدوات الرئيسية لخطة جوجل غير القانونية- ضرورية لإنهاء احتكارات جوجل”.

لم تقدم جوجل تعليقاً فورياً على اقتراح وزارة العدل. وفي مذكرة قضائية قدمتها مساء الاثنين، اقترحت جوجل أن تعمل منصة التبادل الإعلاني التابعة لها بسلاسة مع تقنيات المنافسين، وأن يتم تعيين مراقب لضمان الالتزام لمدة ثلاث سنوات.

قالت الشركة إن اقتراحها من شأنه تخفيف أي ضرر مزعوم، وأن عملية البيع (التصفية) كما اقترحتها الحكومة ليست متاحة كحل قانوني في مثل هذه القضايا.

لم يكن طلب وزارة العدل مفاجئاُ؛ إذ أعلنت منذ عام 2023، عندما رفعت أول دعوى قضائية ضد “جوجل” بتهمة الاحتكار، بأنها ستطلب من المحكمة إجبار “جوجل” على بيع بعض منتجاتها.

وفي قضية منفصلة، تسعى وزارة العدل لإجبار وحدة “ألفابت” على بيع متصفح “كروم” الشهير، بسبب احتكار الشركة غير القانوني لخدمات البحث عبر الإنترنت.

يساعد خادم الإعلانات الناشرين عبر الإنترنت في إدارة إعلاناتهم، إذ يعمل بمثابة العقل للموقع الإلكتروني من خلال تتبع الحد الأدنى للعروض التي يقبلها الناشر وما تم بيعه والسعر المقابل لذلك.

تتحكم منصات التبادل الإعلاني في المزادات التي تربط بين الناشرين والمعلنين على المواقع الإلكترونية، وتدير “جوجل” أكبر منصة تبادل إعلاني.

اتهم مسؤولو مكافحة الاحتكار “جوجل” بمنح منتجاتها الإعلانية امتيازات خاصة وإتاحة وصول مميز لها، بهدف تشجيع المعلنين والمواقع الإلكترونية على إنفاق أموالهم حصرياً عبر خدماتها.

القاضية ليوني برينكيما التي تعمل في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مدينة ألكسندريا بولاية فيرجينيا، قد حددت جلسة استماع في سبتمبر للاستماع إلى مرافعات وزارة العدل و”جوجل” بشأن الحل المقترح.

في الشهر الماضي، حكمت برينكيما بأن “جوجل” انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في أسواق منصات تبادل الإعلانات والأدوات التي تستخدمها المواقع لبيع المساحات الإعلانية، والمعروفة بخوادم الإعلانات.