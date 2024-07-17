أول عربي يشغل المنصب.. جورج الحديري رئيساً تنفيذياً لـ«HSBC»

عيّن بنك “إتش إس بي سي هولدينغز” (HSBC Holdings) جورج الحداري في منصب الرئيس التنفيذي، ليواصل بذلك تقليد اختيار كوادره الداخلية لإدارة البنك.

البنك، الذي بتخذ في لندن مقراً، قال في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحداري سيتولى منصبه اعتباراً من 2 سبتمبر، ليحل مكان نويل كوين، الذي أعلن في أبريل عن قراره المفاجئ بالتقاعد من “إتش إس بي سي” بعد مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، بما فيها خمسة أعوام كرئيس تنفيذي.

ويتولى الحداري (50 عاماً) منصبه الجديد بعد أقل من عامين من ترقيته إلى منصب المدير المالي. وقبل ذلك، كان المصرفي، المولود في لبنان والذي تلقى تعليمه في فرنسا، في إجازة لمدة ستة أشهر شملت قضاء بعض الوقت في تعلم لغة الماندارين.

يُعدُّ منصب الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي” أحد أهم المناصب في عالم المال، نظراً لانتشار أعمال البنك عالمياً، والتي تشمل مراكز في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، إضافةً إلى عمليات رئيسية في عدة دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية.

وصرح الحداري في البيان أنه “يتشرف” بقيادة البنك.

جاء هذا التعيين بعد “عملية خلافة منظمة وقوية” بقيادة رئيس مجلس الإدارة مارك تاكر، وبفضل لجنة الترشيح وحوكمة الشركات. وأخذت العملية في الاعتبار المرشحين الداخليين والخارجيين، بينما كان يُنظر إلى الحداري ونونو ماتوس، رئيس أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية، باعتبارهما أبرز المرشحين لخلافة كوين.