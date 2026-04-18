أورا للتطوير العقاري ترفع قيمة استثماراتها في دولة الإمارات إلى 8.2 مليار دولار عبر شراء أراضٍ جديدة من مدن القابضة

الاستحواذ يضاعف مساحة الأراضي المملوكة لأورا في غنتوت لتصل إلى 9.6 مليون متر مربع

أعلنت شركة أورا للتطوير العقاري توسيع نشاطها في الإمارات العربية المتحدة، بعد استحواذها على 4.8 مليون متر مربع إضافي من أراضي شركة مدن القابضة في منطقة غنتوت، ليصل إجمالي أراضيها في الدولة إلى 9.6 مليون متر مربع. ويُتوقع لهذه الخطوة أن تجذب استثمارات إجمالية للمشروع تصل إلى 30 مليار درهم إماراتي عند اكتماله. ويُظهر ذلك ثقة أورا للتطوير العقاري الراسخة والمستدامة بسوق الإمارات، مع التأكيد على التزامها بإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات تلبي أعلى المعايير العالمية.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي، متصل مباشرة بطريق الشيخ مكتوم بن راشد، وعلى بعد 25 دقيقة فقط من مطار آل مكتوم الدولي، مما يضمن اتصالاً سلساً بين الإمارتين. كما تعكس الشراكة الاستراتيجية بين أورا ومدن التزاماً مشتركاً بتسريع التطوير العقاري في غنتوت، عبر تنفيذ مشروع “بين” – المشروع الرئيسي لأورا – الذي سيصبح وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين الحياة العصرية وهدوء الساحل في تجربة معيشية فريدة.

أورا توسع أراضي الإمارات

التزام “أورا” بالإمارات

وبهذه المناسبة، قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أورا للتطوير العقاري:” تعكس هذه الخطوة التزامنا الثابت بمواصلة الاستثمار والتوسع في دولة الإمارات. كما نمتلك ثقةً لا تتزعزع بمتانة السوق العقارية الإماراتية، وإيماناً راسخاً برؤية الدولة بعيدة المدى لمواكبة كافة التحولات وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف ساويرس: “نفخر اليوم بتوسيع حضورنا في دولة الإمارات ضمن مسيرتنا المستمرة نحو الارتقاء بمفهوم الحياة العصرية وتطوير وجهات عالمية وفق أرفع المعايير. وتستند هذه الخطوة المفصلية إلى النجاح الذي حققه مشروع ’بين‘ بوصفه مجتمعاً رائداً على الواجهة البحرية، إذ تعكس مساعينا الطموحة بتطوير مجتمعات حيوية تمزج بين أنماط الحياة العصرية والضيافة والتسوق وتجارب السكن المميزة.

أورا توسع أراضي الإمارات

ومن جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: “وجدنا في أورا شريكاً يدرك القيمة الفريدة لمنطقة غنتوت، ويملك رؤية واضحة لتطوير وجهة تعكس خصوصية الموقع وتُثري حياة سكانها. وقد حظي مشروع ’بين‘ بإقبال قوي منذ إطلاقه العام الماضي، ونحن على ثقة بأن هذا التوسيع سيحافظ على هذ المنحنى التصاعدي من الزخم والنجاح”.

أورا توسع أراضي الإمارات

“بين” يتصدر المبيعات

وتعتمد اتفاقية الأراضي الجديدة على سجل أورا للتطوير العقاري الغني بالإنجازات العالمية؛ إذ احتلت المرتبة الثالثة بين أفضل 10 شركات تطوير عقاري في أبوظبي لعام 2025 حسب تقرير مركز أبوظبي العقاري، بينما سجل مشروع “بين” مبيعات سكنية بـ2.7 مليار درهم إماراتي في العام ذاته، ليحتل مكاناً ضمن أفضل 10 مشاريع.

كما تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام دولة الإمارات الدؤوب بتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تدعم الميزانية الاتحادية للإمارات لعام 2026 البالغة 92.4 مليار درهم إماراتي، إلى جانب الاستثمارات في محاور النقل الرئيسية مثل طريق الشيخ مكتوم بن راشد، تعزيز الربط وإضافة قيمة طويلة الأمد للمناطق بين أبوظبي ودبي. وتعكس هذه العناصر مجتمعة قوة الاقتصاد الوطني، ومرونة السوق العقارية، بالإضافة إلى التوقيت الاستراتيجي الدقيق لتوسع أورا في إحدى أسرع المناطق نمواً بالإمارات.