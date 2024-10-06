“أوراسكوم للتنمية” بصدد إصدار سندات في سويسرا بـ100 مليون فرنك

تعتزم شركة أوراسكوم للتنمية، إصدار سندات في سويسرا بقيمة 100 مليون فرنك لتمويل توسعاتها، بحسب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة عمر الحمامصي فى مقابلة مع برنامج “ويك إند القاهرة مع زينة صوفان” على قناة “الشرق”.

تعد الشركة المصرية مطوراً عقارياً دولياً، وهي متخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40% منها تم تطويرها أو قيد التطوير، وتشمل مشاريع الشركة 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الحماصي أوضح فى المقابلة، أن الإصدار في مرحلة الإغلاق بفائدة 4% لأجل سداد 5 سنوات، معتبراً أن اقتراض هذه الأموال بالفرنك بهذه الفائدة دليل على ثقة الأسواق العالمية فى شركتنا.