“أودي” تسعى لشراء فريق “فورمولا 1” قبل انضمامها لحلبة السباق في 2026

تسعى “أودي”، العلامة التجارية الفاخرة لشركة “فولكس واجن”، إلى شراء فريق “فورمولا 1″ التابع لـ”ساوبر غروب” السويسرية، قبل الانضمام إلى حلبة السباق في عام 2026، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

استحوذت “أودي” على حصة أقلية في “ساوبر” التي يقع مقرها في سويسرا في يناير من العام الماضي، مع خطة أولية للوصول إلى حصة تصل إلى 70%، تحت قيادة الرئيس التنفيذي آنذاك ماركوس دوسمان.

تعتبر شركة “ساوبر” مملوكة لشركة الاستثمار “لونغ بوو فايننس” (Longbow Finance)، التي تساعد في إدارة أصول سلالة “روزينغ” (Rausing)، المجموعة التي تقف وراء “تيترا لافال” (Tetra Laval)، واحدة من أكبر شركات تغليف المواد الغذائية في العالم.

بعد استقالة دوسمان وتنصيب غيرنوت دولنر مكانه، تغيرت هذه الخطط في نهاية العام الماضي إلى خطة لمتابعة الملكية بنسبة 100%، كما قال أحد الأشخاص. رفض متحدث باسم أودي التعليق عن الأمر.