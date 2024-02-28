“أودي” تسعى لشراء فريق “فورمولا 1” قبل انضمامها لحلبة السباق في 2026

تسعى “أودي”، العلامة التجارية الفاخرة لشركة “فولكس واجن”، إلى شراء فريق “فورمولا 1″ التابع لـ”ساوبر غروب” السويسرية، قبل الانضمام إلى حلبة السباق في عام 2026، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
استحوذت “أودي” على حصة أقلية في “ساوبر” التي يقع مقرها في سويسرا في يناير من العام الماضي، مع خطة أولية للوصول إلى حصة تصل إلى 70%، تحت قيادة الرئيس التنفيذي آنذاك ماركوس دوسمان.
تعتبر شركة “ساوبر” مملوكة لشركة الاستثمار “لونغ بوو فايننس” (Longbow Finance)، التي تساعد في إدارة أصول سلالة “روزينغ” (Rausing)، المجموعة التي تقف وراء “تيترا لافال” (Tetra Laval)، واحدة من أكبر شركات تغليف المواد الغذائية في العالم.
بعد استقالة دوسمان وتنصيب غيرنوت دولنر مكانه، تغيرت هذه الخطط في نهاية العام الماضي إلى خطة لمتابعة الملكية بنسبة 100%، كما قال أحد الأشخاص. رفض متحدث باسم أودي التعليق عن الأمر.
دخول “أودي” في الفورمولا 1
أشار متحدث باسم “ساوبر” إلى أن حصة الأقلية التي حصلت عليها أودي في “ساوبر” كانت “معلماً مهماً على طريق دخول “أودي” في الفورمولا 1 في عام 2026، حيث ستكون مجموعة ساوبر الشريك الاستراتيجي للعلامة التجارية وفريق عملها”، مُضيفاً: “لا نعلق أكثر على هيكل مساهمة الفريق في هذا الوقت”.
يحاول المستثمرون والعلامات التجارية للسيارات بشكل متزايد الحصول على حصص في فرق فورمولا 1، التي اعتادت تاريخياً على تبديل الفرق والحيازات مقابل أقل من جنيه إسترليني، حيث كانت حكراً على محبي السباقات الأثرياء الذين يسعدهم دعم رياضة معروفة بإثارة حماسها أكثر من عوائدها المالية.
باع الملياردير الكندي لورانس سترول مؤخراً حصة لشركة الملكية الخاصة الأميركية “أركتوس بارتنرز” (Arctos Partners)، التي تمتلك أيضاً حصصاً في مجموعة “فينواي سبورتس غروب” (Fenway Sports Group) المالكة لنادي “بوسطن ريد سوكس” (Boston Red Sox) ونادي “ليفربول” لكرة القدم، حيث قدرت فريق “فورمولا 1” بحوالي مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).
“فورد” تعود إلى “فورمولا 1”
تعود شركة “فورد موتور” أيضاً في الوقت المناسب لموسم 2026، حيث تعود إلى “فورمولا 1” بعد أكثر من عقدين من انسحابها، بعد إبرام صفقة مع “رد بول” (Red Bull) في أوائل عام 2023.
أعطت “فولكس واجن” “بورشه” و”أودي” الضوء الأخضر لمتابعة مشاركاتها المنفصلة في “فورمولا 1 ” في عام 2022. حيث تقوم “أودي” حالياً ببناء موقعها في نيوبورغ مع مشاركة أكثر من 220 موظفاً في المشروع. استحوذت “أودي” على حصة أقلية في “ساوبر” في يناير من العام الماضي لكنها امتنعت عن التعليق على حجم أو سعر الحصة المدفوع.
سرعان ما باءت محاولة “بورشه” لدخول “فورمولا 1” بالفشل بعد أن أنهت محادثات استمرت شهوراً مع “رد بول” كشريك محتمل.
يستعد أوليفر هوفمان، رئيس التطوير في “أودي”، للتنحي عن منصبه وتولي مشروع “فورمولا 1″، وفقاً لما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لخصوصية المعلومات.
قال أحد الأشخاص إنه يُتوقع وضع قائمة قصيرة بالمرشحين لتولي منصب هوفمان وتقييمها في غضون أسبوعين إلى 6 أسابيع.