“أوبن إيه آي” تنهي جولة تمويل بـ40 مليار دولار

أعلنت شركة “أوبن إيه آي”، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، أنها أنهت جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة مجموعة “سوفت بنك” ومستثمرين آخرين، مما رفع تقييم الشركة إلى 300 مليار دولار، بما في ذلك الأموال التي تم جمعها.

تُعد جولة التمويل هذه الأكبر على الإطلاق، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة الأبحاث “بيتش بوك” (PitchBook).

ويمثل هذا التقييم تقريباً ضعف تقييم الشركة السابق البالغ 157 مليار دولار عند آخر جولة تمويل في أكتوبر. وكانت “بلومبرغ” ذكرت في 26 مارس، أن “أوبن إيه آي”، كانت على وشك إتمام صفقة التمويل البالغة 40 مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، في بيان يوم الإثنين: “يستخدم مئات الملايين من الأشخاص تشات جي بي تي كل أسبوع. هذا الاستثمار يساعدنا في دفع حدود التكنولوجيا وجعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة في الحياة اليومية”.

تقود “سوفت بنك” هذه الجولة الاستثمارية، حيث ستستثمر في البداية 7.5 مليار دولار، إلى جانب 2.5 مليار دولار من مجموعة من المستثمرين، وفقاً لشخص مطلع على الاتفاق. ومن بين المستثمرين في هذه المجموعة شركات “مايكروسوفت”، و”كوتو مانجمنت” (Coatue Management)، و”ألتيميتر كابيتال مانجمنت” (Altimeter Capital Management)، و”ثرايف كابيتال” (Thrive Capital).

من المقرر أن يتم ضخ شريحة ثانية من الاستثمارات بقيمة 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك 22.5 مليار دولار من “سوفت بنك” و7.5 مليار دولار من مجموعة المستثمرين نفسها، وفقاً للشخص ذاته.