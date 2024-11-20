أنكس للتطوير تطلق برجًا سكنيًا بدبي.. وتعتزم طرح مشاريع بقيمة مليار دولار

قال ساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة أنكس القابضة، إن الشركة تعتزم طرح أكثر من 2000 منزل جديد في السوق المحلية خلال العام المقبل، وتخطط لطرح مجموعة جديدة من المشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة “أنكس للتطوير”، ذراع التطوير العقاري لـ”أنكس القابضة”، إطلاق مشروعها الثاني “إيفورا ريزيدنسز” في منطقة الفرجان بدبي،

وحسبما أوردت صخيفة البيان الاقتصادي، فإن المشروع يتألف من برج من 10 طوابق تضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله بالكامل في الربع الثالث 2026.

يشار إلى أن أنكس للتطوير هي ذراع التطوير العقاري لـ أنكس القابضة، وهي شركة استثمارية مقرها دبي، وتأسست عام 2023.