أمين عام أوبك يكشف خريطة الاستثمارات النفطية المطلوبة حتى 2045

أعاد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص التأكيد على دور هذه السلعة الحيوية في العالم، خصوصاً مع الزيادة المرتقبة على الطلب، مشدداً على أن الصناعة بحاجة إلى استثمارات تزيد قيمتها عن 14 تريليون دولار بحلول 2045، وذلك لضمان إمدادات منتظمة.

الغيص أشار في مقابلة مع صحيفة “اندبندنت عربية” إلى أن خريطة هذه الاستثمارات تتوزع على مختلف أقسام صناعة النفط، إذ يتطلب قطاع التنقيب والاستخراج نحو 11.1 تريليون دولار، في حين أن قطاع التكرير والتصنيع يحتاج إلى 1.7 تريليون دولار. أما قطاع النقل والتسويق فيتطلب 1.2 تريليون دولار.

وصف الغيص الاستثمارات بأنها “شريان الصناعة النفطية وقطاع الطاقة ككل”، وذلك نظراً لأهميتها في “ضمان إمدادات منتظمة وموثوقة وآمنة للعالم أجمع، ما يعد ركناً من أركان أمن الطاقة العالمي، وضرورة لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي”.

بشأن أسباب النقص في هذه الاستثمارات رغم أن القطاع يشهد نمواً متزايداً وهو قطاع راسخ في عصب الاقتصاد العالمي منذ مئات السنين، أشار الغيص إلى أن النداءات المتكررة المبنية على “إيديولوجيات غير واقعية ومبنية على أسس غير علمية تطالب بالتخلص من النفط ووقف استخدامه، وتهدف إلى شيطنة الصناعة النفطية بحجة الحفاظ على البيئة”، من أبرز أسباب هذا النقص، إذ “تسببت بحالة من الارتباك والذعر”، محذراً من أن نجاح هذه النداءات يعني أن “العالم قد يواجه تداعيات خطيرة وغير مسبوقة”.