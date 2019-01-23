أملاك للتمويل تجدد التفاوض مع الدائنين لإعادة الهیكلة

كشفت شركة أملاك للتمویل بدء عملیة إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهیكلة التي تم الاتفاق علیها في عام 2014، والمعدلة في وقت لاحق في سنة 2016.



وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أنه من المتوقع الانتهاء من عملية التفاوض بحلول الربع الثاني من العام الجاري، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الممولين والسلطات المعنیة.

وأوضحت أن اتفاقیة التمویل الحالیة فرضت بعض الشروط التقییدیة على أملاك، التي أثبتت مع مرور الوقت والتغیرات في وضعیة السوق والظروف الاقتصادیة أنها تضر بآفاق الشركة على المدى الطویل.

وقالت إنها تهدف من خلال قرار إعادة التفاوض مع مموليها السماح بمزید من المرونة للتكیف مع ظروف السوق الحالیة، وإتاحة الفرصة لتنمیة أعمالها بما یحقق النمو في میزانیتها العمومیة، وزیادة قیمة حقوق المساھمین.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “أملاك للتمويل” تمكنت من سداد 48 ٪ من إجمالي الدیون المستحقة للممولین بقيمة تبلغ 4.3 ملیار درھم، وسداد مبلغ 275 ملیون درھم بنسبة 21 ٪ من أداة المضاربة خلال السنوات الأربع الأولى من إعادة الھیكلة.

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