ألفا ظبي القابضة تعمّق التزامها الاستراتيجي من خلال استحواذ بقيمة 1.6 مليار درهم، مع رفع حصتها في مجموعة NMDC

تؤكد هذه الصفقة البارزة الدور المحوري لألفا ظبي القابضة في دفع أجندة أبوظبي للتنويع الصناعي وتعزيز مكانتها العالمية

النمو المستدام لمجموعة NMDC مدفوع باستراتيجية طموحة وسجل حافل بالإنجازات التحويلية

يرتفع إجمالي ملكية ألفا ظبي القابضة بعد الاستحواذ إلى 76.68% من رأس المال المُصدر لمجموعة NMDC، مما يعزّز دورها في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (“ألفا ظبي” أو “المجموعة”)، إحدى أسرع الشركات القابضة الاستثمارية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX: AlphaDhabi)، عن تعزيز التزامها بأجندة أبوظبي الصناعية وأجندة التنويع من خلال الاستحواذ على 82,500,000 سهم في مجموعة NMDC من مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المُمكّن العالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة. وتبلغ قيمة الصفقة 1.6 مليار درهم إماراتي وتمثل 9.77% من رأس المال المُصدر لمجموعة NMDC، ما يرفع الحصة الاستراتيجية لألفا ظبي إلى 76.68% ويعزّز دورها كأحد أهم المحركات للتنويع الاقتصادي والاكتفاء الصناعي الوطني.

لا يعكس هذا الاستحواذ ثقة ألفا ظبي الكبيرة في القطاع الصناعي فحسب، بل ينسجم أيضاً مع رؤية أبوظبي لاقتصاد قائم على المعرفة ومُحفَّز بالابتكار—اقتصاد يحتفي بالتنوع، ويمكّن المواهب المحلية، ويعزز النمو الشامل في مختلف فئات المجتمع. وتماشياً مع هذا الأساس الراسخ من الثقة، يجسد دعم ألفا ظبي لاستراتيجية مجموعة NMDC المستقبلية وطموحها في التوسع إلى أسواق وقطاعات جديدة التزاماً مشتركاً في تشكيل مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. ومعاً، تتمتع المؤسستان بموقع استراتيجي يمكّنهما من تطوير قوة عاملة ديناميكية ومتنوعة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب والفئات الأقل تمثيلاً—مما يدفع التغيير التحويلي ويعزز رؤية الدولة لمشهد صناعي تنافسي وشامل عالمياً.

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا ظبي القابضة: “يجسد هذا الاستحواذ التاريخي التزامنا بالاستثمار في القطاعات الصناعية عالية التأثير التي تدعم أجندة التنوع والشمول في أبوظبي. تقوم استراتيجيتنا على تحديد فرص قابلة للتوسع وتتوافق مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، بما يضمن تحقيق نمو صناعي متوازن مدفوع بالمسؤولية البيئية وتمكين جميع فئات المجتمع.”

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “تعكس هذه الاتفاقية مع ألفا ظبي التزام المجموعة بالنهج الذكي لإدارة الأصول واستراتيجيات خلق القيمة، حيث ستُسهم عوائد الصفقة في تعزيز المركز المالي وهيكل رأس المال للمجموعة. وبتوجيهات قيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات، تركز مجموعة موانئ أبوظبي على الإدارة الفعّالة لمحفظة أصولها وتوظيف قدراتها المالية لزيادة قيمة المساهمين وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائنا وتحقيق مهمتنا الأساسية المتمثلة في تمكين التجارة. وسنواصل مستقبلاً إدارة قاعدة أصولنا بنشاط لفتح وتعظيم القيمة.”

سجلت مجموعة NMDC نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 26% على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار درهم، مدعوماً بتنفيذ المشاريع المتواصل في الأسواق الرئيسية وتحسن الهوامش، حيث بلغ هامش صافي الربح 13.5% خلال الفترة نفسها. كما حافظت المجموعة على تصنيف AA في ESG من MSCI للسنة الثانية على التوالي.

وتواصل مجموعة NMDC تعزيز محفظة مشاريعها، حيث بلغت قيمة الأعمال المتراكمة 62.3 مليار درهم حتى سبتمبر 2025، مدفوعة بتركيز استراتيجي على التوسع الجغرافي. كما بلغت قيمة المشاريع الممنوحة 17.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع مساهمة الأسواق الدولية بنسبة 38% من إجمالي المشاريع. وسجلت المجموعة دخولها الأول إلى الفلبين في الربع الثالث من 2025 عبر مشروع بقيمة 2.2 مليار درهم في خليج مانيلا، كما فازت بمشروع بقيمة 382 مليون درهم لإنشاء مرسى جديد في صلالة بسلطنة عمان. إضافة إلى ذلك، حصلت NMDC Energy على عقد EPC بقيمة 4.2 مليار درهم في تايوان لمشروع خط أنابيب غاز بحري.

ومؤخراً، عززت الشركة شراكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي لوضع إطار خاص يشمل ثلاثة عشر مجالاً رئيسياً يتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث والتغير المناخي والحفاظ على الحياة البحرية والموارد الطبيعية.

وفي المستقبل، تواصل ألفا ظبي القابضة ومجموعة NMDC تركيزهما على تعزيز النمو المستدام للإيرادات، وترسيخ ريادتهما في الأسواق المحلية والدولية، ودعم رؤية أبوظبي لمستقبل متنوع وشامل ومزدهر.