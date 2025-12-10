ألفا ظبي القابضة تحدد سياسة توزيعات أرباح لثلاث سنوات وتخطط لإعادة شراء أسهم

تأكيدت شركة ألفا ظبي القابضة خططها لاعتماد سياسة توزيع أرباح جديدة تمتد لثلاث سنوات، إضافة إلى برنامج لإعادة شراء الأسهم.

وتهدف سياسة الأرباح المقترحة، التي تستهدف توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم (544.6 مليون دولار) مع زيادة سنوية قدرها 5 %، إلى مكافأة المساهمين وخلق قيمة مستدامة، وفق ما أعلنت شركة الاستثمار القابضة يوم الاثنين.

وفي ما يخص برنامج إعادة شراء الأسهم، تتطلع الشركة إلى الاستحواذ على ما يصل إلى مليار درهم، بما لا يتجاوز 10 % من رأس المال المُصدَر للشركة.

ولا تزال هذه الخطط خاضعة لموافقة مساهمي الشركة.

وقال حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا ظبي القابضة: “يستند هذا القرار إلى ثقتنا في أعمالنا الحالية، بما في ذلك موقعنا المستقر للتدفقات النقدية، ونهجنا القوي في تخصيص رأس المال، فضلاً عن تفاؤلنا بآفاق نموّنا المستقبلية”.