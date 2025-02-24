“ألفا داتا” تستهدف جمع 1.5 مليار درهم من طرحها في أبوظبي

يُرجح أن تسعر شركة “ألفا داتا” الطرح الأولي العام لأسهمها في بورصة أبوظبي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وسط إقبال المستثمرين على شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات التي كانت من بين المستفيدين من تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

يُتوقع تسعير الطرح عند 1.5 درهم (0.41 دولار) للسهم، بحسب شروط الصفقة التي اطلعت عليها “بلومبرغ”. ويُعد ذلك الحد الأعلى للنطاق السعري الذي كان حده الأدنى 1.45 درهم للسهم، وبذلك يبلغ تقييم الشركة 1.5 مليار درهم.

سيكون الطرح الأولي لأسهم “ألفا داتا” أول صفقة تشهدها الإمارات في 2025، الوجهة التي شهدت أكبر عدد من الطروحات الأولية في العام الماضي، كما سيساعد في تعزيز التنوع في بورصة أبوظبي، وسيتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة حققت نمواً مركباً في الإيرادات السنوية بنسبة 23% ما بين عامي 2021 و2024.

قال مؤسس “ألفا داتا”، فايز ألعبيني، لتلفزيون “بلومبرغ” هذا الشهر إن هذا العام شهد بداية إيجابية، بالأخص وسط الأوضاع المواتية التي وفرها وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتعتزم الشركة طرح 400 مليون سهم، أي ما يعادل حصة 40%، وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل بعد فتح الباب أمام طلبات الشراء في وقت سابق من هذا الشهر. يُتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة أبوظبي في مارس.

جمعت الشركات أكثر من 6 مليارات دولار من الطروحات الأولية في الإمارات خلال 2024، ما يمثل حوالي 46% من إجمالي حصيلة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط. مع ذلك، سجل اثنان من أكبر الطروحات الأولية، “طلبات القابضة” و”لولو للتجزئة القابضة”، أداءً باهتاً في أول أيام التداول بعدما جذبا طلباً كبيراً قبل الطرح.

يُتوقع أن تشهد الإمارات عاماً مزدحماً في 2025 أيضاً، ففضلاً عن “ألفا داتا”، تستعد “الاتحاد للطيران” لجمع مليار دولار من طرح أولي في بورصة أبوظبي، ما سيجعلها أول ناقلة جوية كبرى في الخليج مدرجة بالبورصة. وفي الأسبوع الماضي، جمعت “أدنوك” 2.84 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم وحدة الغاز التابعة.

في إمارة دبي المجاورة، تستعد “دبي للاستثمارات الحكومية” لطرح أسهم شركة بناء للاكتتاب العام، بينما تستعد شركة استثمارية، مملوكة لحاكم دبي، لطرح أسهم وحدتي عقارات بشكل منفصل.

تأسست “ألفا داتا” على يد ألعبيني في 1981، وتشمل خدماتها التقنية الذكاء الاصطناعي، والأمن، والبيانات الضخمة، والخدمات السحابية، بحسب موقعها الإلكتروني. كما تعتزم توزيع أرباح بقيمة 130 مليون درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر، على شريحتين متساويتين. وتزاول الشركة نشاطها في الإمارات، وقطر، والسعودية، ويعمل بها 1500 موظف.