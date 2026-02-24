أكوا باور توقع اتفاقيات لتطوير 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في تركيا باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار

وقّعت شركة المرافق السعودية العملاقة أكوا باور اتفاقيات استثمار رئيسية مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا لتطوير قدرة تصل إلى 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة، بدءاً بـ2 غيغاواط من الطاقة الشمسية عبر محطتين في سيفاس وتاشيلي.

وبموجب اتفاقية الاستثمار، ستتولى أكوا باور تطوير وتمويل وإنشاء المحطتين، إضافة إلى تشغيلهما ووضعهما في الخدمة، وفقاً لبيان صحفي.

ويستند البرنامج إلى أول استثمار للشركة في تركيا، وهو محطة كيريك قلعة المستقلة لإنتاج الطاقة بقدرة 927 ميغاواط، والبالغة قيمتها 930 مليون دولار، والتي تساهم في خفض نحو 1.8 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بحسب البيان.

كما تم إبرام اتفاقية شراء طاقة منفصلة مع شركة إنتاج الكهرباء التركية (Elektrik Uretim Anonim Sirketi) لبيع الكهرباء المولدة من كل محطة.

وتهدف تركيا إلى رفع قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، بدعم استثمارات تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، في حين ساهمت المشاريع الأخيرة بالفعل في منع انبعاث 12.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد.

وشهد قطاع الطاقة في تركيا تحولاً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث برزت الطاقة المتجددة كركيزة أساسية في استراتيجيتها.

وقال رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في أكوا باور: “يمثل توقيع اتفاقية التنفيذ (IA) والشروط الرئيسية لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) لحظة محورية في شراكة أكوا باور مع تركيا، ويعكس الإمكانات القوية للبلاد كقائد في مجال الطاقة النظيفة وقوة صناعية وتصنيعية.”

وأضاف: “استناداً إلى حضورنا الطويل في السوق، بما في ذلك محطة كيريك قلعة بقدرة 927 ميغاواط التي دخلت الخدمة في عام 2017، فإن هذه الخطوة ترتقي بشراكتنا إلى مستوى جديد”، بحسب السعدي.

وأوضحت أكوا باور في بيانها أن برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 5 غيغاواط سيوفر الكهرباء بأسعار ثابتة، ما يعزز القدرة على التنبؤ في تخطيط الشبكات ويدعم الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل.

ومن خلال استبدال الوقود الأحفوري المستورد بطاقة نظيفة مولّدة محلياً، يُتوقع أن تسهم المبادرة في تقليل تعرض تركيا لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.

وأضافت الشركة أن الأثر الاقتصادي سيتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة والتي تصل إلى 5 مليارات دولار، مع توفير آلاف الوظائف خلال مرحلة الإنشاء، وخلق مئات الوظائف عالية المهارات خلال مرحلة التشغيل.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أن تقدمها الحالي في تركيا يعكس تقديراً كبيراً للقدرات التركية في مجالات الهندسة والإنشاء والتصنيع، مشيرة إلى أن توطين الأعمال يمثل أولوية استراتيجية، وقد حققت بالفعل نسبة توظيف محلي تبلغ 100% في مشاريعها داخل البلاد.