“أكوا باور” توقع اتفاقيات شراء طاقة بإجمالي 3.3 مليار دولار

أعلنت شركة “أكوا باور” عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة، تقوم بمقتضاها بتطوير وتنفيذ وتشغيل 3 مشروعات رئيسية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويبلغ إجمالي الاتفاقيات لبيع الكهرباء المولدة من هذه المشروعات 12.3 مليار ريال (3.3 مليار دولار) على مدار 25 عاماً، وفق إفصاح على سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الخميس.

وُقعت الاتفاقيات بين الشركة السعودية لشراء الطاقة والشركات المالكة للمشروعات الثلاث، الممثلة في شركات “بريق للطاقة المتجددة”، و”مويه للطاقة المتجددة، و”نبعة للطاقة المتجددة”، التي ستكون مملوكة لـ”أكوا باور” وشركة “بديل” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة “أرامكو السعودية للطاقة”.

تقع المشروعات في غرب وشمال السعودية، بمناطق حضن والمويه والخشيبي، وتبلغ القدرة الإنتاجية لأول مشروعين 2000 ميغاواط، فيما تصل في المشروع الثالث إلى 1500 ميغاواط.

تتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الأول من عام 2027. كما ستكون شركة “بديل” شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%، وفق الإفصاح.

كانت “أكوا باور” قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري اعتزامها زيادة رأسمالها بمبلغ 7.125 مليار ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيمكّن الشركة من ترسيخ استراتيجية النمو، المتمثلة في مضاعفة أصولها المدارة 3 مرات بحلول 2030، وتعزيز مركزها المالي.