أكوا باور تفتتح مركز ابتكار في الصين

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم عن الافتتاح الرسمي لأول مركز ابتكار لها في منطقة بودونغ الجديدة بمدينة شانغهاي في جمهورية الصين الشعبية بقيمة استثمارية قدرها 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار أمريكي) في المرحلة الأولى.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، تلقت أرقام نسخة منه، إن هذه المنشأة الحديثة ستركز على تطوير ونشر حلول مبتكرة في خمسة مجالات رئيسية هي: الخلايا الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.

ويضم مركز الابتكار الجديد مركزاً للبحث والتطوير، ومختبراً للطاقة الخضراء وحصلت المنشأة على عضوية برنامج (مجموعة الابتكار المفتوح) من حكومة منطقة بودونغ الجديدة.

يذكر أن أكوا باور، أعلنت في وقتٍ سابق من عام 2025 عن دخولها السوق الصيني رسمياً بمشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 جيجاواط في مقاطعات عدة. وتسعى الشركة إلى استثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار في الصين.