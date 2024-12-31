“أكوا باور” تحصل على تمويل دولي بنحو 700 مليون دولار لمحطة رياح بمصر

أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية عن توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 2.64 مليار ريال (702 مليون دولار تقريباً) لمشروع محطة لطاقة الرياح في مصر بقدرة إنتاجية 1100 ميغاواط، وفق إفصاح منشور على موقع السوق المالية السعودية.

قالت “أكوا باور”، البالغة حصتها 70% بشركة المشروع، إن مجموعة من المؤسسات المالية التنموية، بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والمؤسسة البريطانية للتمويل الدولي والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، قامت بتمويل الدين الأساسي.

بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.13 مليار ريال، بحسب الإفصاح المنشور اليوم. وفي مطلع العام الجاري، فاز تحالف “أكوا باور” وشركة “حسن علام للمرافق” المصرية بعقد تطوير المحطة الواقعة بالقرب من مدينة رأس غارب في منطقة خليج السويس وجبل الزيت بمصر.

مشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج طاقة الرياح في الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، بحسب ما قاله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال توقيع اتفاقية حق الانتفاع للمشروع بين السلطات المصرية والتحالف الفائز.

سيسهم المشروع عند اكتماله في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية، وفق بيان أصدرته الحكومة المصرية عند ترسية العقد.

وسيجري تصميم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً في منطقة خليج السويس، بحسب ما قاله توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة “أكوا باور”، في وقت سابق.