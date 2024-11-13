أكوا باور تبدأ التشغيل التجارى لأكبر مشروع طاقة شمسية في السعودية

أعلنت شركة “أكوا باور” أن محطة الشعيبة 1 للطاقة الشمسية، المملوكة لها بنسبة 35% تقريباً، حصلت على شهادة التشغيل التجاري من “الشركة السعودية لشراء الطاقة” الحكومية لكامل قدرة المحطة الإنتاجية البالغة 600 ميغاواط، وفقاً لإفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية.

المحطة الواقع في مكة المكرمة ضمن مشروع يضم محطتين، وهو شراكة بين كل من “أرامكو السعودية”، وشركة “بديل” المملوكة بالكامل لـ”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، و”أكوا باور” المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

يهدف المشروع إلى إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، حيث كان من المقرر أن تبدأ أنشطتها التجارية عام 2025، بطاقة إنتاجية تزيد على 2.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة، لتستطيع تزويد نحو 450 ألف منزل بالكهرباء، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق.