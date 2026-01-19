أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم

1 صندوق التقاعد الحكومي العالمي (النرويج) ~2.0 تريليون دولار يديره بنك النرويج (المدير التنفيذي نيكولاي تانغن) أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يستثمر إيرادات النفط والغاز لضمان مستقبل المواطنين. nbim.no

2 صندوق الاستثمار الصيني (CIC) ~1.3 تريليون دولار الرئيس / القيادة: زانغ تشينغسونغ صندوق الصين السيادي لتنويع احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار عالميًا. china-inv.cn

3 إدارة الدولة الصينية للصرف الأجنبي (SAFE) ~1.23 تريليون دولار المدير: زو هكسين يدير الاحتياطيات الأجنبية للصين ويستثمرها عالميًا. – (يتم تحت إشراف الدولة)

4 هيئة الاستثمار بأبوظبي (ADIA) ~1.05 تريليون دولار الرئيس: الشيخ طحنون بن زايد؛ المدير التنفيذي: حامد بن زايد صندوق ثروة إماراتي يستثمر فائض عائدات النفط لأبوظبي عالميًا. adia.ae

5 هيئة الاستثمار الكويتية (KIA) ~1.03 تريليون دولار الرئيس: سعد البراك؛ المدير التنفيذي: غانم الغنيمان أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، يدير صندوق الاحتياط والمستقبل بالكويت. kia.gov.kw

6 صندوق الاستثمارات العامة (السعودية) ~925 مليار دولار المدير: ياسر الرميان (تحت إشراف الملكي) صندوق استراتيجي سعودي يقود رؤية 2030 ويستثمر عالميًا ومحليًا. pif.gov.sa

7 GIC سنغافورة ~800 مليار دولار المدير التنفيذي: ليم تشاو كيات صندوق استثماري سنغافوري يركز على الاستثمارات العالمية طويلة الأجل. gic.com.sg

8 صندوق قطر للاستثمارات (QIA) ~557 مليار دولار الرئيس التنفيذي: محمد سيف السويدي؛ الرئيس: الشيخ بندر آل ثاني صندوق قطر السيادي يركز على تنويع الاقتصاد واستثمارات استراتيجية عالمية. qia.qa

9 محفظة استثمارات سلطة النقد في هونغ كونغ ~516 مليار دولار تحت إشراف إدارة HKMA الاحتياطيات المالية لهونغ كونغ مستثمرة عالميًا. hkma.gov.hk

10 إحتياطيات النقد الأجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) ~498 مليار دولار تحت إشراف قيادة البنك المركزي السعودي الاحتياطيات الأجنبية للسعودية مستثمرة عالميًا. sama.gov.sa

11 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الصين) ~415 مليار دولار الرئيس: ليو وي يدير جزء من احتياطيات الضمان الاجتماعي في الصين محليًا ودوليًا. ssf.gov.cn

12 هيئة الاستثمار بدبي (ICD) ~350 مليار دولار الرئيس: الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الذراع الرئيسي للاستثمار في دبي، يمتلك أصولًا استراتيجية. icd.gov.ae

13 شركة مبادلة للاستثمار (الإمارات) ~330 مليار دولار الرئيس التنفيذي: خالدون خليفة المبارك صندوق أبوظبي المتنوع عالميًا عبر قطاعات متعددة. mubadala.com

14 تميسيك هولدينغز (سنغافورة) ~288 مليار دولار الرئيس التنفيذي: ديلهان بيلاي ساندراسيغارا شركة استثمار حكومية سنغافورية تستثمر في محفظة عالمية طويلة الأجل. temasek.com.sg

15 شركة أبوظبي القابضة للتنمية (ADQ) ~225 مليار دولار الرئيس التنفيذي: منصور المولا صندوق إماراتي نشط لدعم تنويع الاقتصاد الوطني. adq.ae

16 صندوق الاستثمار الكوري (KIC) ~206 مليار دولار الرئيس التنفيذي: بارك إل يونغ صندوق كوريا الجنوبي السيادي للاستثمارات العالمية طويلة الأجل. kic.kr

17 صندوق ثروة تركيا (TWF) ~200–300 مليار دولار مجلس الإدارة تعينه الحكومة صندوق استراتيجي للاستثمار في أصول لتعزيز الاقتصاد التركي. tvf.com.tr

18 وكالة استثمار بروناي (BIA) ~70 مليار دولار المدير التنفيذي: خير الدين عبد الحميد يدير الاحتياطيات الوطنية لبروناي. bia.gov.bn

19 هيئة الاستثمار العماني (OIA) ~40–50 مليار دولار مجلس الإدارة تعينه الحكومة صندوق ثروة عماني يركز على تنويع الاقتصاد الوطني. oia.gov.om