أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم

|صندوق التقاعد الحكومي العالمي (النرويج)
|~2.0 تريليون دولار
|يديره بنك النرويج (المدير التنفيذي نيكولاي تانغن)
|أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يستثمر إيرادات النفط والغاز لضمان مستقبل المواطنين.
|nbim.no
|2
|صندوق الاستثمار الصيني (CIC)
|~1.3 تريليون دولار
|الرئيس / القيادة: زانغ تشينغسونغ
|صندوق الصين السيادي لتنويع احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار عالميًا.
|china-inv.cn
|3
|إدارة الدولة الصينية للصرف الأجنبي (SAFE)
|~1.23 تريليون دولار
|المدير: زو هكسين
|يدير الاحتياطيات الأجنبية للصين ويستثمرها عالميًا.
|– (يتم تحت إشراف الدولة)
|4
|هيئة الاستثمار بأبوظبي (ADIA)
|~1.05 تريليون دولار
|الرئيس: الشيخ طحنون بن زايد؛ المدير التنفيذي: حامد بن زايد
|صندوق ثروة إماراتي يستثمر فائض عائدات النفط لأبوظبي عالميًا.
|adia.ae
|5
|هيئة الاستثمار الكويتية (KIA)
|~1.03 تريليون دولار
|الرئيس: سعد البراك؛ المدير التنفيذي: غانم الغنيمان
|أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، يدير صندوق الاحتياط والمستقبل بالكويت.
|kia.gov.kw
|6
|صندوق الاستثمارات العامة (السعودية)
|~925 مليار دولار
|المدير: ياسر الرميان (تحت إشراف الملكي)
|صندوق استراتيجي سعودي يقود رؤية 2030 ويستثمر عالميًا ومحليًا.
|pif.gov.sa
|7
|GIC سنغافورة
|~800 مليار دولار
|المدير التنفيذي: ليم تشاو كيات
|صندوق استثماري سنغافوري يركز على الاستثمارات العالمية طويلة الأجل.
|gic.com.sg
|8
|صندوق قطر للاستثمارات (QIA)
|~557 مليار دولار
|الرئيس التنفيذي: محمد سيف السويدي؛ الرئيس: الشيخ بندر آل ثاني
|صندوق قطر السيادي يركز على تنويع الاقتصاد واستثمارات استراتيجية عالمية.
|qia.qa
|9
|محفظة استثمارات سلطة النقد في هونغ كونغ
|~516 مليار دولار
|تحت إشراف إدارة HKMA
|الاحتياطيات المالية لهونغ كونغ مستثمرة عالميًا.
|hkma.gov.hk
|10
|إحتياطيات النقد الأجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)
|~498 مليار دولار
|تحت إشراف قيادة البنك المركزي السعودي
|الاحتياطيات الأجنبية للسعودية مستثمرة عالميًا.
|sama.gov.sa
|11
|الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الصين)
|~415 مليار دولار
|الرئيس: ليو وي
|يدير جزء من احتياطيات الضمان الاجتماعي في الصين محليًا ودوليًا.
|ssf.gov.cn
|12
|هيئة الاستثمار بدبي (ICD)
|~350 مليار دولار
|الرئيس: الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم
|الذراع الرئيسي للاستثمار في دبي، يمتلك أصولًا استراتيجية.
|icd.gov.ae
|13
|شركة مبادلة للاستثمار (الإمارات)
|~330 مليار دولار
|الرئيس التنفيذي: خالدون خليفة المبارك
|صندوق أبوظبي المتنوع عالميًا عبر قطاعات متعددة.
|mubadala.com
|14
|تميسيك هولدينغز (سنغافورة)
|~288 مليار دولار
|الرئيس التنفيذي: ديلهان بيلاي ساندراسيغارا
|شركة استثمار حكومية سنغافورية تستثمر في محفظة عالمية طويلة الأجل.
|temasek.com.sg
|15
|شركة أبوظبي القابضة للتنمية (ADQ)
|~225 مليار دولار
|الرئيس التنفيذي: منصور المولا
|صندوق إماراتي نشط لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.
|adq.ae
|16
|صندوق الاستثمار الكوري (KIC)
|~206 مليار دولار
|الرئيس التنفيذي: بارك إل يونغ
|صندوق كوريا الجنوبي السيادي للاستثمارات العالمية طويلة الأجل.
|kic.kr
|17
|صندوق ثروة تركيا (TWF)
|~200–300 مليار دولار
|مجلس الإدارة تعينه الحكومة
|صندوق استراتيجي للاستثمار في أصول لتعزيز الاقتصاد التركي.
|tvf.com.tr
|18
|وكالة استثمار بروناي (BIA)
|~70 مليار دولار
|المدير التنفيذي: خير الدين عبد الحميد
|يدير الاحتياطيات الوطنية لبروناي.
|bia.gov.bn
|19
|هيئة الاستثمار العماني (OIA)
|~40–50 مليار دولار
|مجلس الإدارة تعينه الحكومة
|صندوق ثروة عماني يركز على تنويع الاقتصاد الوطني.
|oia.gov.om
|20
|الصندوق المستقبلي (أستراليا)
|~166 مليار دولار
|الرئيس التنفيذي: رافائيل أرندت
|صندوق أسترالي للاستثمار بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة.
|futurefund.gov.au
