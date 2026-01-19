قوائم

أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم

2026-01-20
الترتيبالصندوق السياديحجم الأصول (تقريباً)القيادة / الرئيس التنفيذيالوصفالموقع الإلكتروني
1صندوق التقاعد الحكومي العالمي (النرويج)~2.0 تريليون دولاريديره بنك النرويج (المدير التنفيذي نيكولاي تانغن)أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يستثمر إيرادات النفط والغاز لضمان مستقبل المواطنين.nbim.no
2صندوق الاستثمار الصيني (CIC)~1.3 تريليون دولارالرئيس / القيادة: زانغ تشينغسونغصندوق الصين السيادي لتنويع احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار عالميًا.china-inv.cn
3إدارة الدولة الصينية للصرف الأجنبي (SAFE)~1.23 تريليون دولارالمدير: زو هكسينيدير الاحتياطيات الأجنبية للصين ويستثمرها عالميًا.– (يتم تحت إشراف الدولة)
4هيئة الاستثمار بأبوظبي (ADIA)~1.05 تريليون دولارالرئيس: الشيخ طحنون بن زايد؛ المدير التنفيذي: حامد بن زايدصندوق ثروة إماراتي يستثمر فائض عائدات النفط لأبوظبي عالميًا.adia.ae
5هيئة الاستثمار الكويتية (KIA)~1.03 تريليون دولارالرئيس: سعد البراك؛ المدير التنفيذي: غانم الغنيمانأقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، يدير صندوق الاحتياط والمستقبل بالكويت.kia.gov.kw
6صندوق الاستثمارات العامة (السعودية)~925 مليار دولارالمدير: ياسر الرميان (تحت إشراف الملكي)صندوق استراتيجي سعودي يقود رؤية 2030 ويستثمر عالميًا ومحليًا.pif.gov.sa
7GIC سنغافورة~800 مليار دولارالمدير التنفيذي: ليم تشاو كياتصندوق استثماري سنغافوري يركز على الاستثمارات العالمية طويلة الأجل.gic.com.sg
8صندوق قطر للاستثمارات (QIA)~557 مليار دولارالرئيس التنفيذي: محمد سيف السويدي؛ الرئيس: الشيخ بندر آل ثانيصندوق قطر السيادي يركز على تنويع الاقتصاد واستثمارات استراتيجية عالمية.qia.qa
9محفظة استثمارات سلطة النقد في هونغ كونغ~516 مليار دولارتحت إشراف إدارة HKMAالاحتياطيات المالية لهونغ كونغ مستثمرة عالميًا.hkma.gov.hk
10إحتياطيات النقد الأجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)~498 مليار دولارتحت إشراف قيادة البنك المركزي السعوديالاحتياطيات الأجنبية للسعودية مستثمرة عالميًا.sama.gov.sa
11الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الصين)~415 مليار دولارالرئيس: ليو وييدير جزء من احتياطيات الضمان الاجتماعي في الصين محليًا ودوليًا.ssf.gov.cn
12هيئة الاستثمار بدبي (ICD)~350 مليار دولارالرئيس: الشيخ حمدان بن محمد آل مكتومالذراع الرئيسي للاستثمار في دبي، يمتلك أصولًا استراتيجية.icd.gov.ae
13شركة مبادلة للاستثمار (الإمارات)~330 مليار دولارالرئيس التنفيذي: خالدون خليفة المباركصندوق أبوظبي المتنوع عالميًا عبر قطاعات متعددة.mubadala.com
14تميسيك هولدينغز (سنغافورة)~288 مليار دولارالرئيس التنفيذي: ديلهان بيلاي ساندراسيغاراشركة استثمار حكومية سنغافورية تستثمر في محفظة عالمية طويلة الأجل.temasek.com.sg
15شركة أبوظبي القابضة للتنمية (ADQ)~225 مليار دولارالرئيس التنفيذي: منصور المولاصندوق إماراتي نشط لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.adq.ae
16صندوق الاستثمار الكوري (KIC)~206 مليار دولارالرئيس التنفيذي: بارك إل يونغصندوق كوريا الجنوبي السيادي للاستثمارات العالمية طويلة الأجل.kic.kr
17صندوق ثروة تركيا (TWF)~200–300 مليار دولارمجلس الإدارة تعينه الحكومةصندوق استراتيجي للاستثمار في أصول لتعزيز الاقتصاد التركي.tvf.com.tr
18وكالة استثمار بروناي (BIA)~70 مليار دولارالمدير التنفيذي: خير الدين عبد الحميديدير الاحتياطيات الوطنية لبروناي.bia.gov.bn
19هيئة الاستثمار العماني (OIA)~40–50 مليار دولارمجلس الإدارة تعينه الحكومةصندوق ثروة عماني يركز على تنويع الاقتصاد الوطني.oia.gov.om
20الصندوق المستقبلي (أستراليا)~166 مليار دولارالرئيس التنفيذي: رافائيل أرندتصندوق أسترالي للاستثمار بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة.futurefund.gov.au