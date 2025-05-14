أكبر صفقة في التاريخ.. قطر تطلب طائرات من “بوينغ” بقيمة 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إجمالي قيمة صفقة الطائرات التي طلبت قطر شراؤها من شركة “بوينغ” الأميركية يتجاوز 200 مليار دولار، واصفًا إياها بأنها “أكبر صفقة في تاريخ قطاع الطيران المدني”.

جاء ذلك خلال زيارة ترامب إلى الدوحة، حيث شهدت الزيارة توقيع اتفاق ضخم بين الخطوط الجوية القطرية وشركة “بوينغ” لشراء 160 طائرة جديدة، في خطوة وُصفت بأنها تعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي للطيران، وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما وقعت قطر صفقة إضافية لشراء طائرات من طراز “MQ-90” المتقدمة، إلى جانب اتفاقات تعاون في مجالات الدفاع والتصنيع العسكري، ما يعكس توسع العلاقات الاقتصادية والتسليحية بين الدوحة وواشنطن.

وتأتي هذه الاتفاقات في سياق تنافس إقليمي على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع واشنطن. إذ كانت شركة “أفيليس” السعودية – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة – قد أعلنت قبل يوم واحد عن صفقة مماثلة مع “بوينغ” لشراء 30 طائرة من طراز 737-8، خلال زيارة ترامب إلى الرياض.

وتُعد شركة “بوينغ” أحد أبرز الرابحين من هذه الجولة الرئاسية في الخليج، حيث تؤكد الأرقام الصادرة عن الخطوط الجوية القطرية أنها خصصت نحو 92 مليار دولار سابقًا لشراء 332 طائرة أميركية الصنع، ما أسهم – بحسب وزير الاقتصاد القطري الأسبق أحمد بن جاسم آل ثاني – في دعم الاقتصاد الأميركي وتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل داخل الولايات المتحدة.

هذه الصفقات، التي تجمع بين الطيران المدني والدفاع، تعكس تحوّلًا لافتًا في حجم وأهمية الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأميركي، وتفتح آفاقًا جديدة لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.